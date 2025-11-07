Cruz Roja envía a psicólogos al IES Mediterráneo tras el suicidio de una menor en Torrevieja

Después de que una menor de 17 años se quitara la vida este miércoles en Torrevieja, a petición de la dirección del centro educativo en el que estudiaba, Cruz Roja Alicante ha desplazado este viernes al IES Mediterráneo a un equipo de psicólogos para dar apoyo a la comunidad educativa, tanto a personal docente como al alumnado que estaba más próximo a la fallecida.

Los profesionales sanitarios han estado ofreciendo pautas, información y charlas en estos momentos de duelo y devastación por el desenlace de esta alumna que se suicidó en su domicilio. Fue un familiar de la joven, de padres extranjeros pero nacida en la ciudad salinera, quien dio aviso a la Guardia Civil. Las primeras investigaciones han descartado que haya indicios de bullying.

Fuentes de la Guardia Civil explicaron a este periódico que no hay indicios de la participación de terceras personas ni signos de violencia. Todo apunta a que fue una autolisis (suicidio). Tampoco parece que por ahora haya evidencias claras sobre si algo o alguien hubiera inducido a la adolescente a quitarse la vida. Es decir, en principio, con los datos que se manejan se descarta que sufriera acoso o hechos similares en el centro educativo en el que estudiaba.

Hace justo una semana, a pocos kilómetros de la ciudad salinera, una menor se subió a lo alto de un puente de la carretera de Villamatín sobre la AP-7, muy cerca del centro comercial Zenia Boulevard en Orihuela Costa. El suceso mantuvo en vilo a quienes pasaban en esos momentos por el lugar, en una vía muy transitada y a hora pico, pasadas las 13.30 horas.

Afortunadamente, en poco más de una hora agentes de la Policía Local y una psicóloga lograron convencer a la joven para que se bajara de la estructura, siendo atendida por los servicios sanitarios.

El Ayuntamiento de Orihuela, a través de la Concejalía de Bienestar Social, ha presentado este viernes la obra de teatro La Sacudida, escrita por Fernando Gallego e interpretada por la compañía La Rueda Teatro Social, una iniciativa que cuenta con el impulso de la Confederación de Salud Mental de España y con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

La representación ha tenido lugar en el auditorio de La Lonja, con dos sesiones: una a las 12 horas dirigida a la comunidad educativa a partir de 2º de la ESO, y otra a las 18 horas abierta al público general con entrada libre hasta completar aforo.

Esta actividad se enmarca dentro de las III Jornadas de Salud Mental organizadas por la Concejalía de Bienestar Social con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, bajo el lema "Historia de vida y salud mental".

Basada en testimonios reales, La Sacudida pone voz a una joven que ha perdido la esperanza. A través de una narrativa honesta, profunda y conmovedora, la obra invita a una reflexión sobre el suicidio y su relación con la sociedad que, con frecuencia, evita mirar el sufrimiento de frente.

"Una persona que se suicida no quiere acabar con su vida, quiere acabar con su sufrimiento", señala el mensaje central de esta obra que busca fomentar la empatía, la prevención y el diálogo abierto sobre la salud mental.

Agustina Rodríguez, edil de Bienestar Social, ha destacado la importancia de esta iniciativa: "El Ayuntamiento de Orihuela refuerza su compromiso con la promoción de la salud mental, la sensibilización social y la prevención del suicidio, especialmente entre la población joven".

La edil ha finalizado subrayando que "es importante abrir el debate social sobre los temas relacionados con la salud mental de manera clara y rigurosa, y el teatro es buena herramienta para ello".