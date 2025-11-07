Detienen en Almoradí a un hombre de 28 años por cinco robos en viviendas y vehículos

La Guardia Civil y la Policía Local de Almoradí han detenido a un hombre de 28 años como presunto autor de cinco delitos de robo con fuerza, cuatro de ellos cometidos en la misma madrugada, en distintas viviendas y vehículos de una zona residencial del municipio.

Durante la madrugada del 22 de octubre, los agentes fueron alertados tras activarse la alarma de una vivienda ubicada en una urbanización de Almoradí, cuyos moradores advirtieron de la presencia de un individuo en su domicilio. Esta comunicación inmediata y la rápida llegada de los agentes al lugar permitió localizar y detener al sospechoso en una calle próxima al lugar de los hechos.

Una vez que el presunto autor fue detenido, los investigadores analizaron las evidencias obtenidas en otros tres robos ocurridos en la urbanización ese mismo día, además de otro cometido también en la zona algunos días antes, comprobando la implicación del presunto autor en tres robos en vehículos y otros dos en el interior de viviendas.

Durante la intervención se han recuperado parte de los objetos sustraídos, entre ellos numerosas herramientas, y no se descarta la localización de otros perjudicados.

El detenido, un hombre de 28 años, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Orihuela, que decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares.

Colaboración ciudadana

La Guardia Civil destaca la importancia de la colaboración ciudadana, recordando que la comunicación inmediata de cualquier hecho sospechoso permite actuar con rapidez y eficacia para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los vecinos.