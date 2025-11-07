Jorge Olcina: "Con el Plan Vega Renhace en un cajón, la comarca necesita un proyecto contra inundaciones"

No está de más recordar que la población de la Vega Baja vive en un territorio de riesgo, porque "parece que se ha perdido esa enseñanza histórica de respeto hacia el río Segura y hacia los barrancos y ramblas que hay en la comarca, haciendo una ocupación indebida de espacios de riesgo, muy especialmente desde los años 80", incide Jorge Olcina, catedrático de la Universidad de Alicante (UA) y presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), que este lunes dará una conferencia en Orihuela, en una actividad que se enmarca en el ciclo "Cambio climático y riesgos naturales: inundaciones y terremotos en Orihuela y la Vega Baja", que organizado la Cátedra Arzobispo Loazes, que dirige Maribel Peñalver.

Cartel del ciclo de conferencias / Información

Así, Olcina ha manifestado a este periódico que "el Plan Vega Renace era un programa integral, pensado para la comarca, por encima de ideologías políticas". Sin embargo, "se guardó en un cajón, y la comarca ahora está expensas de que la Confederación Hidrográfica del Segura desarrolle las obras que hay previstas", lamenta el catedrático. Unas actuaciones que se contemplan en el plan de gestión del riesgo de inundación de la cuenca del Segura, pero ha quedado en el aire el conjunto de actuaciones que había previsto en los diferentes municipios de sistemas de drenaje sostenible, que se han realizado algunas, pero todavía quedan muchas por hacer.

Tampoco se contemplan ya los programas de educación ambiental para adaptarse a los extremos atmosféricos, especialmente a inundaciones, insiste Olcina, que subraya que "ahora habrá que esperar a que lleguen fondos y actuaciones desde fuera, pero la comarca ha perdido el protagonismo que se le había conferido en el Plan Vega Renace".

Sin entrar en política, Olcina señala que la Vega Baja en estos momentos necesita de nuevo un plan integral de adaptación al cambio climático para la reducción de extremos atmosféricos de lluvias intensas que siguen provocando crecidas.

En este sentido, apunta que las avenidas también son de las ramblas de Orihuela o Pilar de la Horadada, como se ha visto en los episodios de septiembre y octubre, desbordándose y provocando anegamientos.

Programa del ciclo de conferencias / Información

En el contexto de cambio climático se están produciendo algunos hechos singulares, ya que las grandes riadas históricas que ha habido en la Vega Baja han venido de aguas arriba, del río Segura y del Guadalentín, que en sus crecidas resultaba demoledor para el caudal del Segura que luego desembocaba en Guardamar.

"Las grandes inundaciones históricas que ha vivido la comarca han estado motivadas por las aguas que venían de fuera de la Vega Baja", explica. No obstante, las últimas que están ocurriendo, muy especialmente la dana de 2019, "son lluvias sin sitio; es decir, cada vez cae más localizada, más focalizada, y eso provoca inundaciones o crecidas rápidas del río Segura en su tramo final", añade Olcina.

El catedrático insistirá este lunes en ese cambio de contexto atmosférico: "Ahora las lluvias son más concentradas y con mayor intensidad y provocan crecidas rápidas que se llevan por delante todo lo que encuentran", concluye.