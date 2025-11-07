Orihuela ordena ahora el pago de 200.000 euros de ayuda a la dana de Valencia

El Ayuntamiento de Orihuela ha ordenado ahora el pago de la ayuda de 200.000 euros que aprobó en diciembre para paliar las consecuencias devastadoras que sufrió la provincia de Valencia tras la dana de hace un año.

El propio decreto que autoriza la transferencia a la Generalitat, firmado por el alcalde Pepe Vegara el pasado 18 de octubre, afirma que "la magnitud de los daños sufridos por nuestros vecinos valencianos requiere una respuesta solidaria, decidida e inmediata por parte de todas las instituciones", al tiempo que añade que "es en este contexto de emergencia donde las instituciones deben demostrar su capacidad de respuesta y su solidaridad con los territorios más afectados".

Fuentes municipales indican que el retraso del abono se debe a que "los imprevistos de ese tipo no están contemplados en el presupuesto", por lo que "hay que hacer las modificaciones y trámites oportunos, que se han alargado porque depende también de cómo esté la ejecución de ese presupuesto", algo que ocurre "en situaciones por desgracia en este caso imprevistas".

Fue en el pleno de diciembre cuando se aprobó una moción del PP para la donación económica de ayuda a la recuperación de la zona afectada por la dana del 29 de octubre en Valencia, una medida que salió adelante con los votos a favor de todos los grupos a excepción de Cambiemos, que manifestó dudas sobre la gestión de esos fondos y si finalmente irían destinados donde deben ir.

En concreto, el Ayuntamiento donaría a la Tesorería de la Generalitat Valenciana 200.000 euros correspondientes al fondo de contingencia del presupuesto municipal del ejercicio 2024.

Aportaciones

La misma moción recogía la obligación de realizar las pertinentes transferencias presupuestarias para llevar a cabo esta donación y dar cuenta a los grupos municipales, en el plazo de dos meses -el pasado febrero-, de los trámites para su ejecución.

También hacía mención el texto a que "la Generalitat Valenciana, como administración autonómica, lidera los esfuerzos de coordinación y asistencia, pero requiere de un respaldo adicional para movilizar recursos que permitan atender a la población de forma rápida y eficaz".

En este sentido, añadía, los ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía, están en disposición de colaborar mediante aportaciones extraordinarias que ayuden a paliar las consecuencias de esta catástrofe natural.

Los ingresos procedentes de estas donaciones se destinarían a atender gastos derivados de la dana, como ayudas a las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada, que hayan sufrido daños en sus bienes o derechos, reparación de las infraestructuras dañadas, suministros, material, así como cualquier otro que pueda contribuir a reforzar la recuperación y vuelta a la normalidad en los municipios

Para ello, el Consell aprobó el decreto ley 11/2024 de 12 de noviembre, que fijaba un esquema normativo para facilitar la gestión económica presupuestaria en una situación tan complicada como la sufrida, pero no establece plazos para que se concrete.