TORREVIEJA
Zona Cero Pantallas, a debate en el Centro Habaneras de Torrevieja
El experto en psicología clínica y divulgador Alberto Soler participa este sábado en una mesa redonda una visión de los efectos emocionales del uso de pantallas
Este sábado 8 de noviembre a las 18 horas el Centro Comercial Habaneras de Torrevieja acoge una mesa redonda con el experto en psicología clínica y divulgador Alberto Soler, como referencia En esta mesa redonda Soler, ofrecerá una visión psicológica y normativa de los efectos emocionales del uso de pantallas, en el marco de la iniciativa que la gerencia de este centro comercial y otros 10 en toda España, ha bautizado como Zona Cero Pantallas y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Torrevieja y la sede torrevejense de la Universidad de Alicante.
En el acto también participará Teresa Jiménez, psicóloga especializada en crianza respetuosa y parentalidad positiva y Megan Rosales neuropsicóloga experta en neuroeducación. Posteriormente habrá ronda de preguntas con prensa y asistentes, dando pie a un debate en el que se obtengan herramientas y recursos para la mejor conciliación en este aspecto digital.
En directo
Esta jornada se emitirá en directo en un podcast que ya está en activo en Spotify “Zona Cero Pantallas” y que cuenta con la participación de profesionales de la categoría de Alberto Soler, Lucía mi pediatra entre otros y con la colaboración del Ayuntamiento de Torrevieja, la Concejalía de Educación de Torrevieja, la Universidad de Alicante y la Sede Universitaria de Torrevieja.
Espacios sin pantallas
Esta acción estará en Habaneras del 7 al 17 de noviembre ofreciendo espacios sin pantallas con juegos tradicionales, así como un reto de permanecer desconectado. Un momento de reflexión para reconectar. El podcast en directo recoge testimonios de familias y expertos, abriendo un diálogo cercano y constructivo.
Zona Cero Pantallas es una acción social que realiza Castellana Properties en 11 centros comerciales que gestiona en España y Portugal.
