Primeras ayudas de 400.000 euros para rehabilitar fachadas del casco histórico de Orihuela

A la tercera va la vencida. Tras dos informes en contra por parte de Intervención, en agosto y septiembre, el Ayuntamiento de Orihuela ha aprobado las bases generales para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a la rehabilitación y reforma de fachadas edificios de más de 40 años y de especial singularidad del casco histórico, catalogadas y con protección general o parcial por el Plan Especial de Ordenación y Protección del Centro Histórico de Orihuela o en el PGOU, aunque sin estar declarados Bien de Interés Cultural o de Relevancia Local. En concreto, en el ámbito del conjunto histórico artístico del sector antiguo de la ciudad y en el eje conformado por la calle Adolfo Clavarana.

De momento, son las bases y luego llegará la convocatoria para que los interesados se presenten a optar a estas ayudas para las que hay previstos 400.000 euros. También habrá otra subvención, de la que aún no se han aprobado las bases, para edificios catalogados y palacios por valor de 150.000 euros.

A través de la Concejalía de Urbanismo, que dirige Matías Ruiz, el objetivo es "potenciar y aumentar la regeneración urbana por razón de interés público, social y económico", según describen las propias bases. Así, serán objeto de subvención las actividades y proyectos realizados en el municipio para revitalizar el casco histórico "devolviendo calidad de vida a los vecinos", así como posibilitar el retorno de residentes para que se vuelva a vivir en estos inmuebles, "incentivando la renovación demográfica de esta zona urbanística degradada" que ha ido perdiendo habitantes.

Asimismo, se contempla la colaboración con diferentes concejalías con las que a través de proyectos que reúnan estos objetivos fomenten, apoyen y promocionen la ciudad.

Fachadas

Las bases establecen que las actuaciones sobre fachadas podrán recibir una subvención de hasta el 80% del presupuesto protegible, con un límite máximo de 40.000 euros por fachada. En aquellos edificios que cuenten con más de una, los presupuestos se considerarán de manera independiente, pero la ayuda conjunta no podrá superar los 60.000 euros.

Además, cuando una fachada tenga una longitud superior a 15 metros, se considerará como dos fachadas separadas. En el caso de las medianeras visibles desde la vía pública, la ayuda cubrirá hasta el 50% del presupuesto protegible, con un límite máximo de 15.000 euros, y hasta 25.000 euros cuando la actuación abarque más de una medianera en el mismo inmueble.

Una vez que la propuesta tenga el informe técnico municipal favorable, el Ayuntamiento deberá solicitar autorización a la Conselleria de Cultura.

Las bases también contemplan la financiación de intervenciones de iluminación ornamental en aquellas fachadas que presenten un estado de conservación adecuado, pudiendo alcanzar en este caso hasta el 100% del coste de los trabajos, siempre bajo criterio técnico municipal.

Asimismo, se incluyen como gastos subvencionables los honorarios derivados de la redacción de proyectos y memorias técnicas, direcciones de obra y elaboración del Informe de Evaluación del Edificio o del Certificado de Eficiencia Energética cuando la actuación lo requiera.