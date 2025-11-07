GUARDAMAR DEL SEGURA
"Armonías de Luz" por la recuperación de la cubierta y las campanas de la parroquia de San Jaime Apóstol de Guardamar
La Agrupación Musical Señor del Monte ha organizado un concierto benéfico este sábado para recaudar fondos con destino a la conservación patrimonial del templo
La Agrupación Musical Señor del Monte ha presentado el evento "Armonías de Luz" para la restauración de las campanas y la cubierta de la parroquia San Jaime Apóstol de Guardamar del Segura.
Así, esta agrupación ofrecerá el concierto benéfico "Armonías de Luz" mañana sábado 8 de noviembre a las 20:15 horas. Este evento solidario tendrá lugar en la parroquia San Jaime Apóstol y tiene como objetivo recaudar unos fondos que son cruciales para la restauración de las campanas y la cubierta del templo.
La formación invita a toda la comunidad a participar mediante un donativo voluntario en esta cita cultural y solidaria. El concierto estará dirigido por Ángel Martínez Aguilera, director de la Agrupación Musical Señor del Monte, quien ha seleccionado un repertorio diseñado para el entorno y la causa benéfica, mientras que será presentado por Marisol Gallud.
"Armonías de Luz" es una propuesta musical de alta calidad que busca la unidad a través de la cultura, esperando ofrecer una noche memorable a todos los asistentes.
La iniciativa responde a la necesidad de preservar el patrimonio local. Los fondos recaudados a través del donativo voluntario de los asistentes se destinarán íntegramente a cubrir los costes de las obras necesarias para la restauración de las campanas y la cubierta de la parroquia San Jaime Apóstol.
Dado el carácter benéfico del acto, no hay venta de entradas, apelando directamente a la generosidad del público.
Compromiso
La Agrupación Musical Señor del Monte, una de las entidades culturales más activas de Guardamar, reafirma con esta actuación su profundo compromiso con la vida social y la conservación del patrimonio local. Este concierto benéfico es una clara muestra de cómo la formación "se pone al servicio de causas importantes para el municipio", demostrando que la música es una herramienta poderosa para el beneficio común.
Un poco de historia
El origen de la parroquia de San Jaime está en el terremoto que destruyó el casco urbano de Guardamar, como el de Torrevieja, Almoradí y Benejúzar, en 1829. La iglesia sigue presidiendo la arquitectura geométrica del corazón del casco urbano ideada por el arquitecto Larramendi, que se sentía especialmente orgulloso del resultado de su labor de reconstrucción en este municipio y que está presente especialmente en este espacio que se abre en una amplia plaza en el que también se encuentra, justo enfrente, la Casa Consistorial.
La iglesia, con intervenciones y ampliaciones posteriores importantes en 1930 y 1960, está estructurada en tres naves rematado con un altar mayor poligonal con la torre de elevada altura como elemento más destacado situada en el eje. En el interior cuenta con un coro alto con columnas de fundición, pilastras de mármol rojo, sagrario, capilla, sacristía, dependencias parroquiales y un patio interior.
