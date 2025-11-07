"Armonías de Luz" por la recuperación de la cubierta y las campanas de la parroquia de San Jaime Apóstol de Guardamar

La Agrupación Musical Señor del Monte ha presentado el evento "Armonías de Luz" para la restauración de las campanas y la cubierta de la parroquia San Jaime Apóstol de Guardamar del Segura.

Así, esta agrupación ofrecerá el concierto benéfico "Armonías de Luz" mañana sábado 8 de noviembre a las 20:15 horas. Este evento solidario tendrá lugar en la parroquia San Jaime Apóstol y tiene como objetivo recaudar unos fondos que son cruciales para la restauración de las campanas y la cubierta del templo.

La formación invita a toda la comunidad a participar mediante un donativo voluntario en esta cita cultural y solidaria. El concierto estará dirigido por Ángel Martínez Aguilera, director de la Agrupación Musical Señor del Monte, quien ha seleccionado un repertorio diseñado para el entorno y la causa benéfica, mientras que será presentado por Marisol Gallud.

Cartel anunciador del acto benéfico que tendrá lugar el sábado 8 en la parroquia / INFORMACIÓN

"Armonías de Luz" es una propuesta musical de alta calidad que busca la unidad a través de la cultura, esperando ofrecer una noche memorable a todos los asistentes.

La iniciativa responde a la necesidad de preservar el patrimonio local. Los fondos recaudados a través del donativo voluntario de los asistentes se destinarán íntegramente a cubrir los costes de las obras necesarias para la restauración de las campanas y la cubierta de la parroquia San Jaime Apóstol.

Dado el carácter benéfico del acto, no hay venta de entradas, apelando directamente a la generosidad del público.

Plaza del Ayuntamiento e Iglesia de San Jaime en Guardamar del Segura / AXEL ALVAREZ

Compromiso

La Agrupación Musical Señor del Monte, una de las entidades culturales más activas de Guardamar, reafirma con esta actuación su profundo compromiso con la vida social y la conservación del patrimonio local. Este concierto benéfico es una clara muestra de cómo la formación "se pone al servicio de causas importantes para el municipio", demostrando que la música es una herramienta poderosa para el beneficio común.