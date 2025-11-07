Torrevieja licita la redacción del proyecto para construir el primer aparcamiento subterráneo de La Mata

El Ayuntamiento de Torrevieja ha iniciado el procedimiento para sacar a concurso la redacción de un proyecto para la construcción de 126 plazas del que sería el primer aparcamiento subterráneo de La Mata, en la plaza de Encarnación Puchol, y que incluye la reordenación del espacio en la superficie resultante. Sería el primer aparcamiento público de esta población torrevenjense situada al norte del término.

Presupuesto

La redacción del proyecto se basará en el anteproyecto y estudio de viabilidad elaborado hace unos meses y se va a sacar a concurso con un presupuesto de 179.000 euros. Algo que corresponde al 4,5 % estimado del coste final de ejecución de las obras. Aunque el proyecto puede estar terminado y aprobado en el actual mandato el calendario está ajustado para que el inicio de las obras sea una realidad antes de las elecciones municipales de 2027.

La actuación subterránea, que al margen del presupuesto que fije el proyecto requerirá de una inversión millonaria, abarcaría 3.802 metros cuadrados mientras que la urbanización superficial, que también comprende zonas adyacentes a la propia plaza ocupará una superficie aproximada de 4.500 metros cuadrados, con zonas ajardinadas, parque infantil y área de descanso con pérgolas y bancos, entre otras dotaciones, con materiales nobles, modernos y eficientes y de forma homogénea en la pavimentación y el mobiliario.

Entorno costero

La superficie ejecución subterránea es menor que la de superficie porque la plaza cuenta con una amplia zona de servidumbre de tránsito que recae a la playa con un margen de autorización de usos restringidos que no contempla este tipo de infraestructuras.

El proyecto debe tener en cuenta el entorno costero y urbano inmediato de la plaza, considerando la proximidad al mar y el nivel freático, en esta zona muy superficial.

En la propuesta escogida el acceso al aparcamiento se realizará por la equina de la calle Mayor y San Juan, mientras que la salida se realizará entre la propia plaza de Encarnación Puchol y la calle Mayor. El aparcamiento está diseñado con carriles de seis metros de ancho y la previsión de tres escaleras de acceso peatonal y un ascensor.

La plaza está rodeada de locales de hostelería con terraza. En la imagen, la iglesia de la Virgen del Rosario / D. Pamies

Plaza Perfecta Rodríguez

El anteproyecto contempló la posibilidad de ubicar el aparcamiento en la plaza de Perfecta Rodríguez. Se trata de una zona verde mucho más grande, con más de 7.400 metros cuadrados, en la que se podrían ubicar 284 plazas. Con un coste de ejecución por plaza sensiblemente menor. Pero finalmente se ha destacado para preservar el carácter de plaza con mucha vegetación lo que hace el proyecto menos viable, "podría tener un efecto urbano negativo "debido a la pérdida de espacios verdes y calidad del espacio urbano. Frente a la de Encarnación Puchol, que es, en palabras de los técnicos, "una plaza dura con poca vegetación" que cuenta con una explanada que se aprovecha para realizar actos públicos, y solo presenta arbolado en la zona que recae a la calle Mayor y a la playa. Sobre todo palmeras.

Falta de aparcamiento

El centro de Torrevieja sufre una asfixiante falta de aparcamiento durante todo el año que se acentúa en época estival aunque sí cuenta con una buena oferta de aparcamiento subterráneo público de pago. La especial configuración urbanística de La Mata hace esa carencia mayor. El crecimiento de la pedanía desde los años ochenta ha tenido sobre su configuración el efecto contrario al que podría esperarse de una expansión urbana.

Edificaciones de cinco alturas ocupan ahora el espacio físico donde estaban viviendas de planta baja. Algo a lo que no le ha seguido una ampliación de viales, adecuación de infraestructuras, ni tampoco una reordenación del tráfico coherente. Cualquier conductor sin experiencia que se acerque al centro del casco urbano de La Mata se verá "atrapado" en su trama urbana.

En el parque natural

La opción para encontrar aparcamienot es alejarse de ese centro hasta el barrio de Los Europeos o aparcar en zonas alternativas: el aparcamiento del centro de interpretación del parque natural de las lagunas de La Mata y Torrevieja, al otro lado de la Nacional-332, incluso zonas no habilitadas y protegidas en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, que no permite ese uso, se ha convertido en la principal opción para los conductores. Aparcar en La Mata es complicado a diario y misión imposible en verano o en días de mercadillo semanal.