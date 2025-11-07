Torrevieja pide a la Generalitat abrir otro acceso al Hospital desde la CV-95 para rebajar los atascos

El Ayuntamiento de Torrevieja ha solicitado a la Generalitat Valenciana autorización para abrir un nuevo acceso de entrada al Hospital Universitario de Torrevieja desde la carretera CV-95. La idea es rebajar las retenciones que se producen en la única rotonda de acceso con la que cuenta el centro sanitario situado en la entrada de Los Balcones y Los Altos, y que se encuentra en un tramo del vial que concentra el paso de hasta 20.000 vehículos diarios.

El acceso se construiría a modo de carril de desaceleración auxiliar y, en un principio, solo se ha planteado de entrada al aparcamiento al Hospital en dirección Torrevieja-Los Balcones al este del recinto. Ese acceso se ubicaría en el punto kilométrico 26 de la CV-96, en la zona en la que también se encuentra el camino de acceso de la Comunidad de Regantes Torremiguel.

Punto en el que está previsto que se abra el acces desde la CV-95 al Hospital de Torrevieja / D. Pamies

Cerrado

Cuando en 2006 se puso en marcha el Hospital Universitario de Torrevieja en ese punto del aparcamiento existía una salida a la carretera asfaltada. Pero se cegó con un quitamiedos. La petición a la Generalitat, que es la Administración titular de la carretera, ha sido elaborada por la Concejalía de Tráfico y la de Obras y Servicios, según confirmaron a INFORMACIÓN los concejales delegados de esas áreas Federico Alarcón y Sandra Sánchez.

Esta última ha incluido en el nuevo contrato del plan de asfaltado una mejora a incorporar por las empresas ofertantes para adecuar precisamente este carril con una pequeña isleta y asfaltado. Sin embargo, la Generalitat ha solicitado al Ayuntamiento una mayor definición del proyecto para dar su visto bueno definitivo. De momento, la obra no está autorizada. Mientras que en el área de Policía se han reiterado los informes sobre la conveniencia de esta solución, no solo a la hora de plantearla, también, y desde hace tiempo, por parte de agentes de la Unidad de Tráfico.

Kilómetro

En el kilómetro aproximado que discurre entre la rotonda del hospital en Los Balcones hasta La Veleta las retenciones son diarias en verano durante buena parte del día. Se derivan del intenso tráfico que suma al ser la única carretera que une el interior de la comarca Orihuela Costa y Torrevieja y sufrir también la retención de la N-332. Fuera de la temporada alta esas retenciones también producen en horas punta. Las ambulancias tienen que pelear por abrirse paso por el vial de un solo carril por sentido de la marcha.

Punto en el que se encuentra el quitamiedos que ciega la entrada en el hospital de Torrevieja / D. Pamies

Desdoblamiento

La Generalitat, al margen del signo político del Consell, lleva varios mandatos prometiendo el desdoblamiento de toda la carretera. En el actual mandato se ha adjudicado un contrato específico que estudiar solo la duplicación en el tramo de ochocientos metros entre la rotonda del hospital y cruce de acceso a la N-332. Pero el presupuesto de ejecución consignado 2024 de cinco millones de euros desapareció en el actual.

El argumento de la Generalitat fue que se iba a plantear otro tipo de financiación con colaboración público-privada. Un cambio que coincidió con el esfuerzo inversor de la Administración autonómica en las zonas afectadas por la dana de València.

Carril bici y peatonal

El Ayuntamiento también anunció y adjudicó la redacción de dos proyectos para un trazado peatonal y carril bici que permitan unir la zona del cementerio con el centro hospitalario para mejorar la accesibilidad al hospital y Los balcones. Los peatones siguen utilizando las márgenes de la carretera que no están adecuadas para ese uso.

D. Pamies

Sin embargo, el municipio ha realizado esa inversión en la redacción de proyectos sin contar con la autorización de uso de los terrenos para emplear los suelos propiedad del Estado junto a la desaladora, o en su caso, de la Comunidad de Regantes para llevar a cabo los itinerarios peatonales y de bici, además de que se solapan con el propio diseño del desdoblamiento de la CV-95.