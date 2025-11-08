El área de Torrevieja recibe 557 euros menos por habitante en sanidad que la media autonómica

La Plataforma por la Sanidad Pública del departamento de Torrevieja denunció este sábado con una concentración en el Hospital Universitario de Torrevieja el déficit presupuestario crónico que sufre el área sanitaria, cifrado en una media de 557 euros menos por persona al año respecto al resto de la Comunidad Valenciana en los últimos tres años. Un desequilibrio que "afecta gravemente" a la accesibilidad y "calidad de la atención", según subrayaron los convocantes.

Más apoyo

Más de cuatrocientas personas se concregraron en la protesta que se prolongó desde las once de la mañana durante más de una hora en la fachada principal del centro sanitario.

Fue uno de los actos más numerosos de los convocados por el colectivo en los últimos meses, en especial, gracias a la movilización de las asociaciones de vecinos de San Miguel de Salinas, Torremendo (Orihuela) y Los Montesinos, con presencia de muchos ciudadanos que están incorporando a la Plantaforma en este año, y en menor medida, por el respaldo -ahora- de algunos ayuntamientos del departamento gobernados por el PSOE.

Ámbito % de citas en 24–48 h Puesto nacional (de 19) Media nacional CC.AA. 22,24 % — Comunidad Valenciana 13,12 % 19 Torrevieja 6 % —

La Plataforma volvió a tirar de datos oficiales para realizar una descripción de las carencias del departamento. Por ejemplo, en el capítulo de citas no urgentes de atención primaria concedidas en las primeras 48 horas, la Comunidad Valenciana se sitúa en el último lugar del país. Sólo un 13 % de las personas que solicitan cita en atención primaria, la reciben en las primeras 48 horas. "En Torrevieja estamos mucho peor. Ese porcentaje se sitúa en el 6%. El tiempo medio de espera estructural de una cita no urgente supera los 10 días de media para 66% de la población", según señaló el coportavoz de la Plataforma, Manuel Gómez. Cifra que en los centros de salud de Torrevieja se sitúa este mes de ya entre los 15 y los 18 días, según ha podido comprobar INFORMACIÓN.

Ámbito Tiempo medio (días) Distribución en Torrevieja Media nacional CC.AA. 105 días — Comunidad Valenciana 93 días — Torrevieja — 29 % ≤90 días

58 % >180 días

En la CV el tiempo de espera para una cita con el especialista es de 93 días. En Torrevieja sólo el 29 % es citado en los primeros 90 días y el 58% tarda más de seis meses (justo el doble del promedio de la CV).

Ámbito Tiempo medio (días) Distribución en Torrevieja Media nacional CC.AA. 126 días — Comunidad Valenciana 93 días — Torrevieja — 17 % ≤90 días

53 % >180 días

Para una intervención quirúrgica programada los días de espera, también se duplican en nuestro departamento para el 63% de la población. Sólo un 17 % es intervenido en los primeros 3 meses.

Ámbito % cobertura Puesto nacional (de 19) Media nacional CC.AA. 67,93 % — Comunidad Valenciana 61,40 % 17 Torrevieja 50 % —

En cuanto a la cobertura del cribado del cáncer de mama en nuestro departamento; este porcentaje está por debajo de los índices de la CV y sólo un 50 % de la población de riesgo se hace estas pruebas

Ribera, hospital privado y el segundo hospital

Torrevieja, Orihuela Costa y Pilar de la Horadada -que representan el 70 % de la población del departamento- carecen de infraestructuras sanitarias adecuadas. Ante la solicitud de Ribera Salud al Ayuntamiento de Orihuela para construir un hospital privado en Cabo Roig, la Plataforma exige que esa parcela pública sea cedida a la Consellería de Sanidad para edificar el segundo hospital público del departamento.

En el acto invernieron varios representantes vecinales de los municipios del departamento que atiende a las poblaciones de Torrevieja; Orihuela Costa con Torremendo y Entrenaranjos, incluidos; Pilar de la Horadada; Rojales; Guadamar del Segura; San Miguel de Salinas; San Fulgencio; Los Montesinos; Benijófar y Formentera del Segura con una población protegida con tarjeta SIP de 225.000 personjas, según los datos actualizados al mes de octubre de este año.

La primera cita que no llega

Todos expresaron preocupaciones comunes. La más repetidas son las demoras en la primera cita de atención primaria que son de 15 días, en algo que sucede en todos los centros de salud y consultorios. También la falta de capacidad de los consultorios y centros de salud, que se han quedado pequeños tras su construcción en la década de los 2000 como es el caso de Los Montesinos, que ha cedido un terreno, Guardamar, que derribó un edificio y cedió el suelo para ampliar el centro de salud, o Torremendo que recibe a los usuarios de la macrourbanización de Entrenaranjos. Además, señalaron las demoras en las citas de especialidades y en las intervenciones no urgentes -estas últimas con una media de seis meses-.

Nuevos apoyos

Desde hace unos meses a estas protestas, que siempre han contado con el respaldo del PSOE de Torrevieja, en la oposición, y el alcalde socialista de Guardamar, José Luis Sáez se han sumado los equipos de gobierno del PSOE de San Miguel de Salinas, representado en la protesta por su alcalde, Juan de Dios Fresneda, y Los Montesinos, con su teniente alcalde y diputada autonómica, Ana Belén Juárez, y que no participaron en las reivindicaciones de la misma plataforma durante el mandato del Consell del Botànic.

Además estuvieron presentes los miembros del PSOE de Pilar de la Horadada, la concejala de IU en San Miguel de Salinas, Bienvenida Campillo y militantes de esta formación de Torrevieja.