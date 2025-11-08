El cronista Francisco Sala y el Rotary Club son premio "Diego Ramírez Pastor" de Torrevieja

El cronista oficial de Torrevieja, Francisco Sala Aniorte, y el Rotary Club de Torrevieja han sido galardonados con el premio "Diego Ramírez Pastor" de Torrevieja en su LIV edición. El fallo se dio a conocer en la tarde noche del viernes, tras la deliberación del jurado integrado por 37 premiados en anteriores ediciones que tuvo lugar, como viene siendo costumbre, en la sala de juntas del Real Club Náutico.

El premio galardona a las personas o entidades que destacan por su labor en pro de la comunidad en Torrevieja. El acto de entrega se celebrará el próximo domingo 7 de diciembre en el Auditorio Internacional de Torrevieja, coincidiendo con la recta final de las fiestas patronales y víspera del día de la Inmaculada, La Purísima.

La historia

El jurado valoró la dedicación de toda una vida de Francisco Sala a preservar la memoria colectiva de Torrevieja. Recopilador incansable de documentación histórica de la historia de la ciudad y del ámbito comarcal, Sala es cronista oficial de Torrevieja desde hace más de tres décadas, además de historiador, periodista y conferenciante. Es autor de numerosos estudios y artículos sobre la evolución social y económica del municipio y de otras poblaciones del Campo de Salinas. "Su incansable labor ha contribuido a fortalecer la identidad torrevejense y a transmitir el legado histórico a las nuevas generaciones. Su pasión por la cultura y su rigor en la documentación le han convertido en una referencia imprescindible para comprender la historia reciente de la ciudad", según destaca el jurado. También fue uno de los impulsores de la recuperación de la tradición de la Semana Santa a principios de los años ochenta.

Si hay alguien que conoce documentalmente la historia de Torrevieja es Paco Sala. Generoso a la hora de difundirla en artículos, trabajos, colaboraciones periodísticas con un personal espíritu crítico, y también poniendo a disposición de cualquier investigador o interesado el extraordinario patrimonio histórico y cultural que conserva en su propio archivo personal. Un archivo abierto a todos por empeño personal donde siempre destaca su atención cordial y atenta.

Solidaridad

El Rotary Club de Torrevieja, fundado en 1996, representa la cara más solidaria del tejido asociativo local. Integrado por profesionales de distintos ámbitos, el club desarrolla una constante labor altruista orientada al apoyo de causas sociales, la ayuda a familias vulnerables, la cooperación internacional y el fomento de valores éticos y humanitarios.

Entre sus acciones más destacadas se encuentran las campañas de recogida de alimentos, proyectos educativos, programas de intercambio juvenil y colaboraciones con entidades benéficas locales. Una de sus primeras acciones fue la repoblación del paraje de Lo Albentosa en el parque natural de La Mata, ahora parque Eduardo Gil Rebollo.

El galardón

El Premio Diego Ramírez fue instituido por el alcalde Juan Mateo en honor a su amigo y conocido periodista torrevejense de la prensa del movimiento, Diego Ramírez Pastor, quien promovió las hermandades de torrevejenses ausentes emigrados a otras ciudades españolas como Alicante, Valencia o Barcelona durante la década de los años sesenta.