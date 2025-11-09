Ars Creatio arranca su Semana de la Ciencia con una feria divulgativa en el Paseo Vista Alegre de Torrevieja

La Asociación Cultural Ars Creatio, que en este 2025 celebra su XX aniversario, ha decido dar un impulso a su popular Semana de la Ciencia con una feria de talleres divulgativos, experimentos y actividades científicas instalada en el paseo Vista Alegre de Torrevieja, que ha atraído la curiosidad de cientos de visitantes durante todo el fin de semana.

María Luisa Molina, coordinadora de la Semana de la Ciencia e investigadora de la Universidad Miguel Hernández, explicó que la iniciativa, que desarrolla también una amplia programación de conferencias, ha arrancado este año con una feria científica ubicada en el céntrico Paseo Vista Alegre con el objetivo de hacer la ciencia accesible y atractiva para todos los públicos.

Experimentos y práctica

Según detalló a INFORMACIÓN, la propuesta ha incluido una amplia variedad de experimentos y actividades prácticas, diseñadas tanto para niños como para adultos. Entre ellas, se encuentran propuestas como la observación de algunos microorganismos que se encuentran presentes en la Laguna salada de Torrevieja, la extracción de ADN, el análisis del metabolismo humano o la exploración de la edad biológica de las células.

Feria de la Ciencia del Paseo Vista Alegre de Torrevieja este fin de semana organizada por Ars Creatio / D. Pamies

Molina destacó también la colaboración de instituciones académicas y científicas, entre las que mencionó al Instituto Español de Genética y a las Universidades de Alicante, la Miguel Hernández de Elche y la de Murcia, cuya participación ha enriquecido la oferta divulgativa con contenidos rigurosos y variados que ha atraído la atención de mayores y de los más pequeños.

La coordinadora subrayó que el objetivo principal es fomentar la curiosidad y el interés por la ciencia en un entorno cercano y participativo, como el de este paseo situado en el mismo corazón de Torrevieja.

Programación

Durante esta Semana de la Ciencia, que cumple su XVII edición y que se celebra del 8 al 28 de noviembre bajo el lema “20 años Ars Creatio”, la Asociación ha programado una serie de charlas y actividades científicas dirigidas al público general.

Este calendario científico y cultural comenzaba con la Feria “Un paseo por la Ciencia”, que ha tenido lugar este sábado 8 y domingo 9 de noviembre en el Paseo Vista Alegre, ofreciendo experiencias interactivas para todas las edades.

También este sábado tenía lugar en el Casino de Torrevieja una charla de la investigadora predoctoral Rosa María Canales Cáceres, de la Universidad de Alicante, que acercó su trabajo científico con el título “Ballenas y delfines en nuestra costa: un tesoro bajo el mar”, centrado en la fauna marina del litoral local.

La Artemia salina ha sido protagonista de uno de los talleres ofrecidos por investigadores de la UA / D. Pamies

La semana próxima, el viernes 14 de noviembre a las 19:00, también en el Casino, la Dra. Paloma Alonso Magdalena, profesora titular de la Universidad Miguel Hernández, abordará el tema de la “Diabetes gestacional: cuando el embarazo activa el reloj silencioso hacia la diabetes tipo 2”, destacando los vínculos entre salud materna y enfermedades metabólicas.

Parque Natural

El viernes 21, en el Centro de Interpretación del Parque Natural de las Lagunas de La Mata-Torrevieja, el Dr. Enrique Aparicio Arias, de la Asociación Astroingeo, conducirá una sesión de observación astronómica entre las 18:00 y las 22:00 horas, invitando al público a descubrir el cielo nocturno desde una de las zonas naturales mejor preservadas de la comarca.

El sábado 22, de nuevo en el Casino de Torrevieja a las 19:00, la Doctora Manuela Romo Santos, catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Madrid, ofrecerá la conferencia “Creatividad y género”, explorando las intersecciones entre innovación, expresión artística y perspectiva de género.

Uno de los experimentos desarrollados en los talleres del "paseo por la ciencia" de Ars Creatio / D. Pamies

Acuicultura

Cerrará el ciclo de conferencias el viernes 28 de noviembre, la Doctora María del Mar Collado González, investigadora "Ramón y Cajal" de la Universidad de Murcia, que presentará a las 19:00 en el Casino su charla “Desarrollo de tratamientos mucosos de aplicación en acuicultura”, una propuesta innovadora con implicaciones para la sostenibilidad en la producción marina.