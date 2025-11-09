Orihuela solo ha ejecutado un 10% del presupuesto de 2024 para la Costa

Una de las recientes cesiones que ha hecho el PP a su socio de gobierno en Orihuela ha sido dar más competencias al concejal de Costa, Manuel Mestre (Vox), tal y como ha pedido al alcalde Pepe Vegara en varias ocasiones el líder de la formación, que ha exigido más capacidad de gestión. En concreto, se le da potestad para realizar contratos menores sin tener que pasar por Contratación, un "privilegio" que hasta ahora solo ostentan los ediles populares de Infraestructuras, Víctor Valverde, y el de Urbanismo, Matías Ruiz.

Estos contratos son los que no superan los 15.000 euros cuando se trata de suministros ni los 40.000 para obras. El objetivo es liberar recursos en el área de Contratación, que dirige Mónica Pastor (PP) para permitir una mayor agilidad en la gestión de los contratos de gran calado.

No en vano, las distintas administraciones públicas deben ajustarse estrictamente a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), respetando los procedimientos establecidos, lo que en algunos casos conlleva procesos administrativos largos para que queden preservadas las garantías para ajustarse a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

El seguimiento permanente que realiza la asociación Unidos por la Costa del portal de Contratación del Sector Público les ha permitido analizar la actividad del Ayuntamiento a lo largo de los últimos doce meses, "los resultados son claros, objetivos y trazables", apunta su presidente, Tomás Moreno.

Durante el último año, el Área de Contratación ha gestionado 138 contratos por un importe total de algo más de 31 millones de euros. Unos 30 (un 22%) podrían haber sido gestionados por las propias concejalías ordenantes, al tratarse de contratos menores.

Por un lado, se encuentran las licitaciones por el procedimiento armonizado, que por superar un determinado umbral económico deben cumplir con una regulación más estricta basada en directivas de la Unión Europea para garantizar la transparencia y la competencia, alargándose sensiblemente los plazos administrativos hasta su adjudicación. Son licitaciones de contratos de obras y concesión de servicios de importe igual o superior a 5,5 millones euros y de contratos de suministros y servicios de más de 221.000 euros.

Todas ellas suponen casi 12 millones de euros, un 38% del importe total, y tardan una media de cinco meses en adjudicarse. Desde la fecha de adjudicación hasta su ejecución también transcurren varias semanas, durante las que se ejecutan los trámites administrativos establecidos en la normativa.

En total, 16 licitaciones (11,7 millones de euros) en esta modalidad de las que se han adjudicado seis (4,4 millones), un 38%, quedando pendientes diez (7,2 millones), un 63%.

Por otro lado, las licitaciones por el procedimiento abierto, ordinario o simplificado -este último con una tramitación más rápida y menos burocracia-, tienen en liza casi 20 millones de euros, un 62% del importe total, y tardan una media de 2,5 meses en adjudicarse.

En este segmento son 122 licitaciones (19,3 millones de euros), habiéndose adjudicado 71 (15,7 millones), un 58%, mientras siguen pendientes 51 (3,6 millones), un 42%.

Todo ello se traduce en una baja ejecución de los presupuestos de 2024, "los más importantes de la historia de Orihuela", recuerdan desde la asociación, que está "en torno a un ridículo 10% en lo que a Orihuela Costa se refiere, cuando quedan menos de dos años para el fin de este mandato". A juicio de la organización vecinal, "es un indicio irrebatible de que hay que poner en marcha, inmediatamente, medidas de mejora que agilicen la tramitación".

Medidas, apuntan, que deberían servir para modernizar la capacidad de gestión, dotándola de los recursos necesarios, aplicando nuevas tecnologías, cambiando los procedimientos administrativos, robotizando y simplificando los procesos e incluso utilizando la inteligencia artificial.

"Orihuela es un municipio grande, pero no un gran municipio, y para serlo necesita urgentemente que se ejecuten todas y cada una de las inversiones presupuestarias aprobadas, poniendo a disposición los medios necesarios", concluyen.

En números

En todo el municipio, destaca en el análisis los 312 días que se tardaron desde el inicio del procedimiento hasta la adjudicación de la limpieza cauce del río Segura (47.760 euros), los 308 para la autorización de la explotación de los patinetes eléctricos (34.367), 216 para el mantenimiento y la revisión de los equipos extinción de incendios (173.853), 209 para los contenedores de carga lateral (661.157), 205 para la adquisición de señales viarias (363.467), 167 en la reparación de las barandillas del paseo marítimo de Playa Flamenca (161.165) o 156 en el asfaltado de viales (1,9 millones para el litoral).

En el otro extremo, resaltan sobre todo eventos, en los que se tarda menos tiempo. Por ejemplo, 16 días para Survival World Zombies (16.000 euros), 21 para la celebración del Día del Orgullo (13.558), 25 en los desfiles de Papá Noel (27.304), 26 en el patrocinio de la vuelta ciclista a la Comunidad Valenciana (115.000 para tres años) o solo un mes y una semana para la compra del edificio de la antigua CAM, que costó 2 millones.

Unidos por la Costa propuso también más competencias para la Costa o independencia, pidiendo un refuerzo presupuestario y los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para gestionar eficientemente la identidad propia del litoral.

De esta forma, ideaban una especie de organigrama en el que Mestre dirigiría una oficina técnica de Urbanismo (licencias de actividad, apertura, licencias de obras menores y mayores, control de la legalidad), otra de Infraestructuras (mantenimiento de viales, zonas verdes, alumbrado, ramblas y cauces, playas, nuevas infraestructuras), Limpieza Viaria y RSU (para planificar los servicios, Contratación (diseño y formalización de los contratos específicos) y otros servicios como Atención al Ciudadano, Turismo, Cultura, Consumo y Medio Ambiente.

Pero eso fue hace un año. Ahora sostienen que "las playas están peor que nunca, lo de las barandillas es de pena, las zonas verdes no levantan el vuelo y los juegos infantiles siguen totalmente abandonados. Este hombre [Mestre] no es merecedor ni de las competencias que tiene", concluyen.

También la oposición en bloque -PSOE, Ciudadanos y Cambiemos- pidió en septiembre de 2024 un pleno extraordinario y monográfico del litoral para fiscalizar asuntos pendientes y para reprobar y retirar las competencias al concejal, una reprobación que se repitió el pasado junio aunque por sus declaraciones homófobas.