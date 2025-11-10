Así será la única campaña de Bono Consumo de Torrevieja en 2025: fechas, horarios y datos esenciales

La decimoprimera campaña de Bono Consumo de Torrevieja ya está en marcha. Como avanzó INFORMACIÓN que en esta ocasión pone a disposición de los ciudadanos un total de 500.000 euros del presupuesto municipal -lo que supone una repercusión económica de 1.000.000 euros en el comercio y la hostelería local-, que cuenta entre sus novedades que las personas que adquieran los bonos tendrán que ser mayores de 18 años, así como que se podrán adquirir por persona hasta 50 euros en bonos (100 euros para gastar en los establecimientos adheridos).

Las características de esta nueva campaña las ha presentado el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, la concejala de Comercio y Hostelería, Rosario Martínez, y el presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes (Apymeco), Jorge Almarcha.

Venta online

A partir del próximo lunes, 17 de noviembre, a las 15:00 horas el bono se podrá adquirir electrónicamente a través de la web habilitada torrevieja.bonoconsumo.es en nombre propio, y por aquellas personas en posesión de cualquiera de los sistemas de certificación electrónica o digital reconocidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), DNI electrónico (Dirección General de la Policía), Generalitat Valenciana (ACCV), así como cualquier otro reconocido por los organismos estatales.

Entrega de citas

Los días viernes 14 y sábado 15 de noviembre, a partir de las 9:00 horas, en la oficina de Apymeco en la calle Ramón Gallud nº 145 está prevista la entrega de 3.400 citas en total para obtener los bonos presenciales. Ya no se realizará en la oficina de comercio municipal de La Plasa porque el edificio está en obras.

Venta presencial

A partir del martes, 18 de noviembre hasta el miércoles, 26 de noviembre, en horario de 09:00 a 21:00 horas, el Bono Consumo se podrá adquirir de manera presencial y en la oficina de Apymeco, en la calle Ramón Gallud, nº 145, por aquellas personas en posesión de DNI o NIE, mayores de edad, en nombre propio, y en posesión de cita previa.

El anterior requisito no alcanzará a las personas con diversidad funcional o impedidas físicamente, quienes podrán adquirir el Bono Consumo a través de los padres o tutores legales previa presentación del documento justificativo que acredite su condición y DNI o NIE de la persona representada, así como de la correspondiente cita previa.

Un momento de la presentación del Bono Consumo este lunes en el salón de plenos de Torrevieja / INFORMACIÓN

El Bono Consumo se canjeará en los establecimientos adheridos en el periodo comprendido entre el 24 de noviembre al 31 de diciembre de 2025 (ambos incluidos).

Por último, cabe destacar que se ha habilitado un correo electrónico para información o cualquier incidencia soporteapymeco@gmail.com

Los comercios y hosteleros que se quieran dar de alta lo podrán hacer desde el próximo miércoles 12 de noviembre. En anteriores campañas han participado más de 200 negocios.

Gestión

Del total de medio millón de euros, 264.000 euros se dedicarán a los bonos online y 182.000 a la venta presencial, algo que la nota de prensa sobre la campaña no especifica.

Apymeco, como única entidad que se ha presentado al proceso de concurrencia competitiva -y la única que lo ha hecho en las diez ediciones anteriores- para recibir la subvención con la que se gestionará esta campaña, percibirá, por su parte 44.000 euros. Dato que ha ofrecido finalmente por la concejala Rosario Martínez Chazarra, tras ser preguntado el presidente de Apymeco, Jorge Almarcha.

Bono Consumo Torrevieja 2025 🎫 Entrega de citas presenciales 📍 Lugar: Oficina de APYMECO (C/ Ramón Gallud, 145) 🔢 Cupo: 3.400 citas (por orden de llegada) 💻 Venta online 🌐 Plataforma: torrevieja.bonoconsumo.es 🔐 Requisitos: DNIe, FNMT, ACCV u otro certificado digital reconocido. 🏢 Venta presencial 📍 Lugar: APYMECO (C/ Ramón Gallud, 145) 📎 Requisitos: DNI/NIE + cita previa.

Excepción: personas con diversidad funcional pueden acudir con tutor legal y justificante. 🛍️ Canje en comercios adheridos 📍 Válido únicamente en establecimientos adheridos a APYMECO. ✅ Es el momento en que el bono se convierte en consumo real y genera impacto económico directo.

La previsión es que el montante on line desaparezca en horas, como ha ocurrido edición tras edición. Más en la actual dado que esta campaña es una de las pocas que ha sobrevivido al recorte de ayudas de la Diputación y la mayor parte de municipios de la provincia, salvo excepciones, no ha podido desarrollarla.

Además, aunque la campaña de Torrevieja se ha autoimpuesto más requisitos con la experiencia y las quejas "fisuras" en el sistema que han sido aprovechadas para realizar grandes compras, sobre todo online, sigue siendo una de las pocas que no exige como requisito estar empadronado en el municipio que las impulsa. Lo que significa que cualquier persona que se acredite con certificado electrónico puede obtenerlo desde cualquier parte de España.

Pionera

El Ayuntamiento de Torrevieja fue pionero en la Comunidad Valenciana a la hora de impulsar esta campaña en plena pandemia. El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha señalado al Gobierno de España de Pedro Sánchez como culpable de que muchos municipios hayan tenido que suspender la campaña al impedir que las Administraciones puedan emplear su superávit en costear gasto corriente e inversiones, que es como pagaba la campaña a los municipios la Diputación Provincial.

La Dipu

La legislación estatal exige que los remanentes de tesorería -superávit- de las Administraciones se destinen exclusivamente a pagar préstamos y a proveedores. Una legislación que data del Gobierno de Mariano Rajoy para afrontar el déficit público y que estuvo en suspenso por el actual Gobierno durante cuatro ejercicios para afrontar la crisis del covid y que se ha recuperado.

Las primeras campañas de Bono Consumo fueron investigadas por la Agencia Valenciana Antifraude por supuestas irregularidades que no llegaron a judicializarse.