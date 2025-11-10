"Cazan" a un águila que estaba generando alarma desde hacía semanas en Almoradí 

Tras varias semanas generando cierta alarma entre los vecinos, la Policía Local de Almoradí ha logrado este fin de semana rescatar sana y salva un águila que estaba merodeando desde hacía varios días por las inmediaciones de Heredades.

Los agentes han indicado que la actuación ha sido gracias a la colaboración ciudadana, ya que los vecinos han ido dando avisos de cada avistamiento.

Una vez que la Policía la ha podido atrapar, se ha procedido a contactar con el Seprona de la Guardia Civil, siendo posible finalmente entregarla a un profesional cetrero.