"Cazan" a un águila que estaba generando alarma desde hacía semanas en Almoradí 

La Policía Local rescata sana y salva a la ave que estaba por las inmediaciones de Heredades y la entrega a un cetrero

La Policía Local de Almoradí rescata un águila en Heredades

La Policía Local de Almoradí rescata un águila en Heredades / Policía Local de Almoradí

Loreto Mármol

Tras varias semanas generando cierta alarma entre los vecinos, la Policía Local de Almoradí ha logrado este fin de semana rescatar sana y salva un águila que estaba merodeando desde hacía varios días por las inmediaciones de Heredades.

Los agentes han indicado que la actuación ha sido gracias a la colaboración ciudadana, ya que los vecinos han ido dando avisos de cada avistamiento.

Una vez que la Policía la ha podido atrapar, se ha procedido a contactar con el Seprona de la Guardia Civil, siendo posible finalmente entregarla a un profesional cetrero.

