Dimiten dos concejales del PP en Guardamar del Segura

Los concejales del PP de Guardamar del Segura, Juan Francisco Ortiz y Carla Vidal, han renunciado a su acta de concejal, una renuncia que será efectiva en el próximo pleno municipal ordinario. Así lo ha dado a conocer el grupo municipal popular, que cuenta con seis concejales y es la oposición mayoritaria al grupo de gobierno del PSOE, del alcalde José Luis Sáez.

Marisol Gallud, presidenta del Partido Popular local y que en la práctica ejerce la portavocía del grupo municipal, publicó inmediatamente después de conocer la renuncias un mensaje en redes sociales para agradecer la labor de ambos durante estos últimos años de fiscalización al equipo de Gobierno y dar la bienvenida a sus relevos.

Motivos personales y profesionales

Gallud explicó la salida de ambos por motivos personales y profesionales. En el caso de Carla Vidal, abogada, su nueva función como letrada de la administración de justicia -secretaria judicial- es incompatible con la de ejercer cargo público en el Ayuntamiento. Mientras que Ortiz, con una larga trayectoria como regidor y que también desarrolló labores de gobierno en el mandato 2011-2015, ha tomado una decisión meditada y basada en motivos personales.

Alberto Paredes y Ángel Braceras

La renuncia se hará efectiva en el próximo pleno ordinario. Los concejales que vienen a cubrir las plazas de quienes han renunciado serán Alberto Paredes y Ángel Braceras.

Este último fue quien ha impulsado como iniciativa al margen de partidos, una potente campaña de rechazo a la aplicación de la normativa local de ocupación de vía pública por las terrazas, realizada por parte del equipo de gobierno de mayoría absoluta del PSOE y que generó una fuerte polémica. Presentó como una iniciativa al margen de partidos. El Ayuntamiento ha logrado finalmente que la práctica mayoría de los hosteleros retiren las instalaciones fijas y otro tipo de mobiliario exterior y dejen libre el espacio público para aparcamiento cuando no están en horario de apertura.

Oposición

La de la oposición siempre es una labor ingrata en cualquier Administración, especialmente en ayuntamientos pequeños y medianos, sin recursos para compensar económicamente esa labor. Más todavía si esta se desarrolla frente a un gobierno de mayoría absoluta.

Por ejemplo, en el caso del grupo municipal del PP, la portavoz del grupo y candidata a la Alcaldía, Toñi Mora, ha tenido que delegar desde el principio oficiosamente labor de portavoz en la propia presidenta popular, Marisol Gallud, al asumir tras las elecciones de 2023 la función de directora médica del departamento de salud de Torrevieja.

Algo que, aunque siempre se justifique por motivos laborales y personales, se refleja en las bajas en sus filas.

Hace unas semanas también dejó el cargo el concejal de Izquierda Unida, Carlos Guzmán, cabeza de lista por esta formación, por motivos personales y laborales. Su acta ha sido asumida por Álex Mas Cortes, el tercero en la candidatura electoral, tras la renuncia de la segunda en esa lista a asumir el puesto.