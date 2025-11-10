El turismo residencial genera en el departamento de salud de Torrevieja de 2,3 millones en el último año

El turismo sanitario no solo multiplica la demanda asistencial cuando más necesarios son los recursos. Además, en parte, es moroso. El departamento de salud de Torrevieja dejó de percibir 2,3 millones de euros facturados pero no cobrados durante el año 2024, correspondientes a 7.587 episodios facturables, según la última memoria de gestión del centro sanitario.

La gerencia del departamento de salud señala que se trata de usuarios extracomunitarios que mayoritariamente cuentan con recursos económicos y cobertura médica en sus países de origen y que emplean sobre todo los servicios de Urgencias. Se trata de una demanda asistencial muy diversa en nacionalidades -en Torrevieja conviven más de 120-, pero se puede citar a rusos y británicos entre ellos. Estos últimos pese a contar con un convenio para recibir asistencia en España tras su salida de la Unión Europea, no siempre tienen la documentación actualizada. A este capítulo ligado al turismo residencial o a estancias de extranjeros en tiempo de ocio más o menos prologandas en el tiempo corresponden 1,2 millones de euros sin cobrar. Mientras a los usuarios que directamente carecen de cobertura sanitaria corresponden otros 1,1 millones. No se le niega a nadie asistencia sanitaria si la necesita.

Expedientes facturables al turismo residencial 1.858.337,21 € Facturadas 1.499.126,70 € Cobradas 926.355,00 € Incobrables Fuente: Memoria de Gestión 2024 del departamento de salud de Torrevieja

Irrecuperables

La falta de cobro de esa factura está vinculada al proceso administrativo necesario para reclamar el pago. Falta de datos precisos y de respuesta de los afectados. La deuda se da por irrecuperable. Con un montante económico mucho menor, los impagos también se producen en el capítulo de accidentes de tráfico, accidentes laborales y en el de mutuas y seguros privados.

Área de ingresos en el Hospital Universitario de Torrevieja / Tony Sevilla

No es cosa de migrantes

La gerencia del centro sanitario señala que el porcentaje de usuarios asistidos sin su situación regularizada en España sobre el total de los desplazados es marginal. Es decir, no se le puede endosar ese gasto sanitario a los inmigrantes irregulares. La mayoría corresponde a residentes temporales extranjeros de vacaciones o con estancias temporales en la zona.

El cobro sí funciona de forma eficaz para el caso de los miles de desplazados españoles de otras comunidades autónomas que llegan a Torrevieja de vacaciones y de los usuarios comunitarios con tarjeta sanitaria europea. En este sentido las mismas fuentes señalan que el sistema es eficaz, aunque todo va a una caja común de la Comunidad sin que se señale qué departamento ha hecho el mayor sobreesfuerzo y qué le corresponde de más en sus presupuestos.

Tabla - Gasto per capita CC.AA.-CV-DEPARTAMENTO DE TORREVIEJA Gasto per capita CC.AA.-CV-DEPARTAMENTO DE TORREVIEJA Año Media CC.AA. CV Torrevieja Diferencia CV-Torrevieja 2023 1.816 1.628 998 −630 2024 1.872 1.598 1.081 −517 2025 1.944 1.690 1.165 −525

Las mismas fuentes del centro sanitario señalan que el porcentaje y cantidad de episodios facturbles es en Torrevieja muy similar al de otros departamentos sanitarios que cubren zonas del litoral y prelitoral de la Comunidad Valenciana. No son datos en los que destaque especialmente del área torrevejense, aseguran.

El director gerente del departamento de salud de Torrevieja, José Cano / TONY SEVILLA

Actividad

El 13 % de la actividad diaria del Hospital Universitario de Torrevieja y sus centros de salud está dedicada a pacientes que no pertenecen al propio departamento. Esa es la media de todo el año con picos de aumento muy relevantes en verano, Semana Santa y jornadas festivas en las que el litoral y prelitoral de la Vega Baja al que asiste esta área se llena de turismo residencial nacional. Otra de las derivaciones más llamativas son las que se producen desde centros hospitalarios privados muy cercanos con pacientes a los que solo les cubre el seguro privado la estancia en ingreso unos días determinados y terminan siendo asumidos por el centro público.

El departamento de salud ya tiene registrados a 225.000 ciudadanos con tarjeta sanitaria, con un aumento de diez mil en el último año. El presupuesto en 2024 fue de 233 millones de euros y la plantilla ascendió a 2.206 trabajadores.