Orihuela renueva la red de alcantarillado de más de medio siglo en la calle Pintor Agrasot

Las obras de renovación del colector de saneamiento en la calle Pintor Agrasot de Orihuela se encuentran en su última fase, con la reposición del firme y la señalización horizontal, de modo que recobrará su tráfico habitual en los próximos días.

La intervención ha consistido en la sustitución del colector de hormigón original, instalado hace más de medio siglo, y que presentaba fisuras, filtraciones y pérdida de capacidad estructural que estaban afectando al subsuelo y provocando hundimientos progresivos en la calzada.

La intervención, que ha ejecutado Hidraqua -la empresa concesionaria del servicio- con una inversión de 103.490 euros (sin IVA), era necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la red y prevenir problemas derivados del deterioro, han señalado desde el Ayuntamiento.

La nueva conducción se ha instalado en PVC de 500 milímetros de diámetro, respetando la sección existente y asegurando una mayor durabilidad y eficiencia hidráulica. Se trata de "una actuación prioritaria para garantizar la seguridad y el funcionamiento adecuado del saneamiento en esta calle", ha subrayado el concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, que ha visitado las obras junto con el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y el gerente de Hidraqua en la ciudad, Andrés Martínez.

"Aunque se trate de obras que no están a la vista, su importancia es fundamental, ya que en una vía tan transitada como Pintor Agrasot era necesario intervenir para evitar daños mayores", ha señalado el edil.

Por su parte, Martínez ha destacado la relevancia hidráulica del colector renovado, que recoge las aguas residuales de toda la cuenca de este margen del río y las conduce hacia la depuradora. "Se han sustituido aproximadamente 120 metros de tubería, lo que permitirá garantizar la correcta evacuación durante los próximos años", ha explicado, al tiempo que ha hecho hincapié en que "actuar ahora significa prevenir incidencias futuras tanto en la calzada como en las edificaciones cercanas".

Finalmente, Vegara ha remarcado la importancia de este tipo de actuaciones preventivas que, aunque son obras que no se ven, son imprescindibles para que la ciudad funcione con normalidad: "Pedimos comprensión por las molestias que hayan podido ocasionar estos trabajos, pero esta intervención evita problemas mucho más graves en el futuro".