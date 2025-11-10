Los oriolanos ponen nota a sus servicios municipales: 5,5 de media

El Observatorio de Opinión Pública de Orihuela se ha presentado este lunes con resultados. En concreto, los que arrojan su primera encuesta en la que los oriolanos aprueban los servicios municipales con una nota media de 5,5 sobre 10, destacando la calidad de las playas (5,9), la agenda cultural (5,7), el alumbrado público (5,5) y el abastecimiento de agua (5,5).

Asimismo, los ciudadanos valoran especialmente que se lleve a cabo la promoción del patrimonio histórico (6,9), la Semana Santa (6,8) y las fiestas de Moros y Cristianos (6,6), seguidas por las playas y la figura de Miguel Hernández (6,5).

En cuanto a proyectos municipales, la ciudadanía respalda la rehabilitación del casco histórico (7), el plan de asfaltado (6,7), el auditorio en la Costa (6,6), el parque empresarial (6,4) y la ciudad deportiva (6,3).

De acuerdo con los resultados, el 42,2% de los vecinos considera que Orihuela atraviesa un buen momento, frente a un 20% que percibe la situación como negativa. En cuanto a la gestión del Ayuntamiento, un 37% la valora como buena o muy buena, casi el doble que quienes la califican desfavorablemente.

Como problema concreto del barrio, destacan Limpieza (24,1%) y Seguridad (21,4%), seguidas de Infraestructuras (9,9%) y Vivienda (7,9%). "La doble presencia de limpieza y seguridad recomiendan una intervención visible y rápida en estas cuestiones", avanza el informe.

Este primer barómetro, que ha sido elaborado a partir de una muestra representativa realizada a 561 vecinos del municipio, siguiendo el método CATI (entrevistas telefónicas asistidas por ordenador), refleja "una valoración global positiva de la situación del municipio y de la gestión municipal, además de un respaldo mayoritario a los principales proyectos en marcha", en opinión de la concejala de Participación Ciudadana, Anabel García (Vox), que también ha destacado que con este estudio se inicia una serie de tres barómetros y un análisis cualitativo sobre los problemas locales. Los resultados, ha añadido la edil, "nos marcan el camino para mejorar nuestras políticas desde la opinión real de la gente, ayudándonos a seguir trabajando en la línea adecuada, con una gestión más cercana y participativa".

Tras el Observatorio de Familia, se trata del segundo que el bipartito pone en marcha dirigidos por concejalías de Vox, en este caso gracias a una subvención directa de 50.000 euros a la Universidad de Murcia (UMU), una ayuda que salió adelante con la abstención del PP.

Este observatorio es una iniciativa de la Concejalía de Participación Ciudadana para mejorar la gestión municipal y reforzar la implicación de los vecinos en la toma de decisiones. En palabras de García, "desde la concejalía siempre hemos tenido claro que era necesario poner en marcha proyectos que nos permitieran escuchar directamente a los ciudadanos del municipio, con el fin de construir una ciudad que escuche, analice y decida basándose en evidencias".

Una herramienta permanente de escucha ciudadana

El proyecto incluye la creación de una página web del Observatorio de Opinión, donde se publicarán los resultados de las encuestas y se invitará a los vecinos a participar en sondeos anónimos y confidenciales sobre temas como los servicios públicos, la seguridad, el medio ambiente, la cultura o la gestión municipal.

Según Ismael Crespo, director del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP), entidad que se encarga del trabajo técnico y de la elaboración del informe, "este sistema permitirá que los vecinos de Orihuela puedan informar directamente de sus necesidades, problemas y realidades mediante encuestas online periódicas, haciendo de Orihuela un referente en participación digital y escucha activa".

Próximos pasos

Al Barómetro de Opinión de Otoño 2025, que es el que se acaba de presentar, le seguirán en los próximos meses el Barómetro de Invierno y otro monográfico sobre la familia, además de un estudio cualitativo sobre los problemas del municipio. "El objetivo de la concejalía es consolidar un sistema de escucha activa y participación, en el que los vecinos del municipio se sientan parte de la toma de decisiones de este equipo de gobierno", ha añadido la concejala.

Elaboración

El estudio ha sido elaborado por la Universidad de Murcia (UMU), a través del Grupo de Análisis Político Aplicado, responsable de los principales observatorios de investigación social en España. Este grupo, que da soporte al Observatorio de Opinión Pública de la UMU y al CEMOP, cuenta con más de 20 años de experiencia en estudios demoscópicos para instituciones como los ayuntamientos de Murcia, Cartagena o San Javier.

La UMU es además la única universidad pública con tecnología propia para realizar estudios mediante sistemas CATI y CAWI, garantizando la calidad, representatividad y transparencia de los datos. En definitiva, "el Observatorio es una alianza entre la Universidad y el Ayuntamiento, entre la ciencia y la gestión pública, para que Orihuela planifique su futuro con evidencia, con participación y con la ciudadanía informada", ha concluido Crespo.

Críticas

Las reacciones no se han hecho esperar. "Desconocemos quiénes han sido los vecinos del litoral encuestados, pero semejantes resultados no pueden ser representativos de Orihuela Costa, que está muy lejos de encontrarse satisfecha con la gestión municipal", ha remarcado la asociación vecinal Unidos por la Costa.

"Basta seguir viendo, después de la última renovación de contenedores, el enorme número de ellos que han quedado sin cambiar, el asfalto lleno de lixiviados, la gran cantidad de áreas verdes que siguen abandonadas o a la chapuza "made in Mestre" de las farolas y barandillas de la explanada de Playa Flamenca y Cala Capitán... para concluir que la Costa no puede aprobar, de ninguna manera, la gestión de este equipo de gobierno", concluyen.