Aquí está la programación completa de Fiestas Patronales de Torrevieja 2025

Torrevieja acogerá, entre el 14 de noviembre y el 9 de diciembre de 2025, las tradicionales Fiestas Patronales en honor a La Purísima Concepción, con una programación que combina actos religiosos, culturales, lúdicos y populares, dirigidos a todos los públicos y con especial atención a la infancia y a la participación de todos los torrevejenses en palabras de la concejala de Fiestas, Rosario Martínez Chazarra y el presidente de la Asociación de Hijos de la Inmaculada, Antonio Aniorte, que presentaron esta programación.

Cartel de la Gala de Coronación de la Reina de la Sal 2025 / INFORMACIÓN

Los actos darán comienzo este viernes, 14 de noviembre, con la presentación del anuario Mater Inmaculada, mientras que el sábado 15 arrancará oficialmente la parte festiva con la Gala de Coronación de la Reina y Damas de la Sal 2025-2026 en el Teatro Municipal con una presentación previa en la plaza de Miguel Hernández.

Uno de los momentos más esperados será la Fiesta de Inauguración del Alumbrado de Fiestas y Navidad, el sábado 22 de noviembre en la plaza de la Constitución, con animación musical, DJ y el concierto del grupo Siempre Disco a partir de las 22:00 horas. Al día siguiente, el Gran Desfile Infantil recorrerá las calles desde las 16:30 horas.

En el ámbito cultural, el Teatro Municipal acogerá del 27 al 30 de noviembre la superproducción Mamma Mía, el musical, con entradas ya disponibles -y desembolso mínimo de 56 euros por entrada-. También se celebrará, el viernes 28, un concierto doble con las bandas La la love you y Sidonie en el Palacio de los Deportes “Tavi y Carmona”.

Trece salidas de La Charamita

Como parte de las actividades tradicionales, destaca La Charamita, con su comparsa de gigantes y cabezudos, que realizará 13 salidas entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre. Entre ellas, una salida nocturna y la ya consolidada Charamita Inclusiva, prevista para el martes 3 de diciembre a las 17:00 horas en la Plaza de la Constitución —una iniciativa coordinada con asociaciones locales dedicadas a la diversidad funcional.

Cartel anunciador de las fiestas patronales / INFORMACIÓN

La Ofrenda Floral, el sábado 29 de noviembre, partirá desde la Plaza de Oriente hacia la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, precedida por la participación de bandas de música.

Ese mismo día se inaugurará el Belén Municipal, que este año incorpora una nueva carpa, figuras renovadas y escenas inspiradas en la historia local, con el objetivo de ampliar la oferta turística en estas fechas.

Aquí puedes descargar en formato pdf todo el programa de actos de las Fiestas Patronales de Torrevieja 2025

Concurso de Paellas

Otros eventos destacados incluyen el Grand Prix del domingo 30 de noviembre en el Paseo Vista Alegre, la actuación de Puño Dragón el 5 de diciembre en la plaza de la Constitución, y el XXXIII Concurso de Paellas, que volverá a celebrarse en el Parque Antonio Soria el sábado 6 de diciembre. Tras el éxito de ediciones anteriores, se mantendrá un dispositivo logístico similar, con más de 500 parcelas disponibles y un plazo de inscripción que se abre el 14 de noviembre.

Además, el 7 de diciembre tendrá lugar en el Auditorio Internacional la gala de entrega del Premio Diego Ramírez Pastor que ha recaído en el cronista oficial de Torrevieja, Francisco Sala Aniorte y el Rotary Club de Torrevieja.

Diana

El domingo 8 de diciembre, festividad de La Purísima, comenzará con la tradicional Diana desde el Ayuntamiento a las 7:00 horas, seguida de la procesión de la imagen patronal, que incluirá el lanzamiento del castillo de fuegos artificiales. A las 18:30 horas se oficiará la eucaristía en la Iglesia Arciprestal de la Inmaculada, tras la cual se desarrollará la Solemne Procesión.

La organización de las fiestas refleja una colaboración interinstitucional y con entidades locales, con énfasis en la accesibilidad, la inclusión y la participación ciudadana. La programación completa está disponible en la web municipal: www.torrevieja.es .

Programa de actos Fiestas Patronales de Torrevieja 2025 VIERNES 14 NOV. PRESENTACIÓN DEL NÚMERO 3 DE ‘MATER INMACULADA’ — Iglesia Arciprestal de la Inmaculada — 20:00 SÁBADO 15 NOV. GALA DE PROCLAMACIÓN DE LA REINA DE LA SAL Y SUS DAMAS DE HONOR 2025-2026 — Teatro Municipal — 20:30 DOMINGO 16 NOV. CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA CON RITO DE ADMISIÓN E IMPOSICIÓN DE MEDALLAS — Iglesia Arciprestal de la Inmaculada — 11:00 PREGÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DE TORREVIEJA 2025 — Iglesia Arciprestal de la Inmaculada — 12:45 COMIDA DE HERMANDAD EN RECONOCIMIENTO DE LA PREGONERA — Restaurante Real Club Náutico Torrevieja — 14:30 DOMINGO 23 NOV. VII MOTO ALMUERZO 2025 CIUDAD DE TORREVIEJA — Parque Antonio Soria — 9:00–18:00 GRAN DESFILE INFANTIL — C/ del Mar hasta C/ Clemente Gosalvez — 16:30 JUEVES 27 NOV. MAMMA MIA! EL MUSICAL — Teatro Municipal — 20:00 SÁBADO 22 NOV. FIESTA DE INAUGURACIÓN DEL ALUMBRADO DE FIESTAS PATRONALES Y NAVIDAD — Plaza de la Constitución — 18:00 DOMINGO 23 NOV. MERCADILLO GASTRONÓMICO Y NAVIDEÑO — Patio de Poniente, Iglesia Arciprestal — 9:00–13:30 VIERNES 28 NOV. CONCURSO DE MIGAS Y TARTAS — Centro Municipal de Ocio CMO — 11:00 MAMMA MIA! EL MUSICAL — Teatro Municipal — 17:00 / 21:00 INAUGURACIÓN DEL BELÉN DE LA ASOCIACIÓN SAGRADO CORAZÓN — Parroquia del Sagrado Corazón — 19:30 ACTUACIÓN MUSICAL “FYV BAND” — Plaza de la Constitución — 22:00 VIERNES 28 NOV. / DOMINGO 7 DIC. SANTO ROSARIO, REZO DE LA NOVENA Y CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA — Iglesia Arciprestal — 18:50 (varios días) SÁBADO 29 NOV. PRIMERA SALIDA DE LILY Y SU COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS — Plaza de la Constitución → Ramón Gallúd → ... → Plaza Constitución — 12:00 ENTRADA DE BANDAS DE MÚSICA — Plaza de la Constitución → ... → Plaza de Oriente — 16:30 MAMMA MIA! EL MUSICAL — Teatro Municipal — 17:00 / 21:00 CONCIERTO “LA LA LOVE YOU” Y “SIDONIE” — Palacio de Deportes “Tavi y Carmona” — 20:00 LÍNEA DE MONEDAS SOLIDARIA — Esquina del “Encuentro” — 10:00 CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA UNCIÓN DE ENFERMOS — Iglesia Arciprestal — 10:00 APERTURA DE LA EXPOSICIÓN DE CENTROS Y CESTAS DE FLORES — Patio de Poniente, Iglesia de la Inmaculada — 20:30 “SALIDA NOCTURNA” CON LILY — Plaza de la Constitución → ... → Plaza Constitución — 22:30 ACTUACIÓN MUSICAL “SIEMPRE CAMILO” — Plaza de la Constitución — 23:00 SÁBADO 29 NOV. MAGNA OFRENDA FLORAL A LA PURÍSIMA — Templo del Sagrado Corazón → ... → Iglesia Arciprestal — 17:00 INAUGURACIÓN “BELÉN MUNICIPAL” — Plaza de la Constitución — 19:15 CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA — Iglesia Arciprestal — 19:30 DOMINGO 30 NOV. XII MARCHA MTB LAGUNA DE LA MATA — Auditorio Internacional — 10:00 GRAN PRIX — Paseo Vista Alegre — 11:00 SALIDA DE LILY Y SU COMPARSA — Plaza Constitución → ... → Plaza Constitución — 12:00 MAMMA MIA! EL MUSICAL — Teatro Municipal — 16:30 / 20:30 SALIDA DE LILY Y SU COMPARSA — Plaza Constitución → ... → Plaza Constitución — 17:45 “DIVERSEQUIÓN” — Barrio del Acequión — 8:00–18:00 XXII VUELTA CICLOTURISTA “BISIQUIÓN” — Diego Ramírez esq. Av. la Estación — 11:00 V FERIA DE ARTESANÍA CREATIVA “CONCHI VAQUERO” — Plaza de la Constitución — 10:00–20:00 LUNES 1 DIC. / MARTES 2 DIC. / MIÉRCOLES 3 DIC. / JUEVES 4 DIC. SALIDA DE LILY Y SU COMPARSA — Plaza Constitución → ... → Plaza Constitución — 17:45 (varios días) MIÉRCOLES 3 DIC. CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD — Plaza de la Constitución — 16:30–18:30 JUEVES 4 DIC. BAILE DE MAYORES Y CHOCOLATADA — Plaza de la Constitución — 17:00 ACTUACIÓN MUSICAL “STOLEN” — Plaza de la Constitución — 21:30 VIERNES 5 DIC. FIESTA INFANTIL EN LA ERMITA — Plaza de Oriente — 16:30–19:30 SALIDA DE LILY Y SU COMPARSA — Plaza Constitución → ... → Plaza Constitución — 17:45 SOLEMNE VIGILIA DE LA PURÍSIMA — Iglesia Arciprestal — 20:15 “NOCHE GOLFA” CON LILY — Plaza Constitución → ... → Plaza Constitución — 21:30 ACTUACIÓN MUSICAL “PUÑO DRAGÓN” — Plaza de la Constitución — 22:30 SÁBADO 6 DIC. XXXIII CONCURSO DE PAELLAS — Parque Antonio Soria — 8:00–19:00 ACTO INSTITUCIONAL CONMEMORATIVO “DÍA DE LA CONSTITUCIÓN” — Plaza de la Constitución — 11:30 DOMINGO 7 DIC. CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA (CLAUSURA NOVENA / 65º ANIVERSARIO) — Iglesia Arciprestal — 19:30 GALA DE ENTREGA DEL LIV PREMIO DIEGO RAMÍREZ PASTOR — Auditorio Internacional — 21:00 ACTUACIÓN MUSICAL “CONECTA2” — Plaza de la Constitución — 22:30 SALIDA DE LILY Y SU COMPARSA — Plaza Constitución → ... → Plaza Constitución — 12:00 MONUMENTAL MASCLETÁ — Plaza de la Constitución — 14:00 “TARDEO CALLES PEATONALES” — Calles peatonales — 15:30 CONCIERTO “INSTINTO PRIMATE” — Calles peatonales — 16:30 SALIDA DE LILY Y SU COMPARSA — Plaza Constitución → ... → Plaza Constitución — 17:45 LUNES 8 DIC. TRADICIONAL DIANA — Plaza Constitución → ... → Plaza Constitución — 7:00 CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA — Iglesia Arciprestal — 9:00 CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA — Iglesia Arciprestal — 11:00 SOLEMNE CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA — Iglesia Arciprestal — 12:00 LUNES 8 DIC. SOLEMNE Y MAGNA PROCESIÓN DE LA PURÍSIMA — Iglesia Arciprestal → ... → Iglesia Arciprestal — 18:30 (tras misa) MARTES 9 DIC. CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS — Iglesia Arciprestal — 19:30

Los periodistas consultaron a la concejala de Fiestas, Rosario Martínez Chazarra, sobre el coste en conjunto de las fiestas patronales y de Navidad en Torrevieja -que en la ciudad cubren prácticamente todo el mes de diciembre-.

La concejala y vicealcaldesa señaló que no conocía la cifra exacta. Esta es la relación de contratos más relevantes vinculados a las Fiestas Patronales y Navidad de 2025: