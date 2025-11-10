TORREVIEJA
Aquí está la programación completa de Fiestas Patronales de Torrevieja 2025
La inauguración del Encendido de Alumbrado de Fiestas y Navidad será el 22 de noviembre
Torrevieja acogerá, entre el 14 de noviembre y el 9 de diciembre de 2025, las tradicionales Fiestas Patronales en honor a La Purísima Concepción, con una programación que combina actos religiosos, culturales, lúdicos y populares, dirigidos a todos los públicos y con especial atención a la infancia y a la participación de todos los torrevejenses en palabras de la concejala de Fiestas, Rosario Martínez Chazarra y el presidente de la Asociación de Hijos de la Inmaculada, Antonio Aniorte, que presentaron esta programación.
Los actos darán comienzo este viernes, 14 de noviembre, con la presentación del anuario Mater Inmaculada, mientras que el sábado 15 arrancará oficialmente la parte festiva con la Gala de Coronación de la Reina y Damas de la Sal 2025-2026 en el Teatro Municipal con una presentación previa en la plaza de Miguel Hernández.
Uno de los momentos más esperados será la Fiesta de Inauguración del Alumbrado de Fiestas y Navidad, el sábado 22 de noviembre en la plaza de la Constitución, con animación musical, DJ y el concierto del grupo Siempre Disco a partir de las 22:00 horas. Al día siguiente, el Gran Desfile Infantil recorrerá las calles desde las 16:30 horas.
En el ámbito cultural, el Teatro Municipal acogerá del 27 al 30 de noviembre la superproducción Mamma Mía, el musical, con entradas ya disponibles -y desembolso mínimo de 56 euros por entrada-. También se celebrará, el viernes 28, un concierto doble con las bandas La la love you y Sidonie en el Palacio de los Deportes “Tavi y Carmona”.
Trece salidas de La Charamita
Como parte de las actividades tradicionales, destaca La Charamita, con su comparsa de gigantes y cabezudos, que realizará 13 salidas entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre. Entre ellas, una salida nocturna y la ya consolidada Charamita Inclusiva, prevista para el martes 3 de diciembre a las 17:00 horas en la Plaza de la Constitución —una iniciativa coordinada con asociaciones locales dedicadas a la diversidad funcional.
La Ofrenda Floral, el sábado 29 de noviembre, partirá desde la Plaza de Oriente hacia la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, precedida por la participación de bandas de música.
Ese mismo día se inaugurará el Belén Municipal, que este año incorpora una nueva carpa, figuras renovadas y escenas inspiradas en la historia local, con el objetivo de ampliar la oferta turística en estas fechas.
Aquí puedes descargar en formato pdf todo el programa de actos de las Fiestas Patronales de Torrevieja 2025
Concurso de Paellas
Otros eventos destacados incluyen el Grand Prix del domingo 30 de noviembre en el Paseo Vista Alegre, la actuación de Puño Dragón el 5 de diciembre en la plaza de la Constitución, y el XXXIII Concurso de Paellas, que volverá a celebrarse en el Parque Antonio Soria el sábado 6 de diciembre. Tras el éxito de ediciones anteriores, se mantendrá un dispositivo logístico similar, con más de 500 parcelas disponibles y un plazo de inscripción que se abre el 14 de noviembre.
Además, el 7 de diciembre tendrá lugar en el Auditorio Internacional la gala de entrega del Premio Diego Ramírez Pastor que ha recaído en el cronista oficial de Torrevieja, Francisco Sala Aniorte y el Rotary Club de Torrevieja.
Diana
El domingo 8 de diciembre, festividad de La Purísima, comenzará con la tradicional Diana desde el Ayuntamiento a las 7:00 horas, seguida de la procesión de la imagen patronal, que incluirá el lanzamiento del castillo de fuegos artificiales. A las 18:30 horas se oficiará la eucaristía en la Iglesia Arciprestal de la Inmaculada, tras la cual se desarrollará la Solemne Procesión.
La organización de las fiestas refleja una colaboración interinstitucional y con entidades locales, con énfasis en la accesibilidad, la inclusión y la participación ciudadana. La programación completa está disponible en la web municipal: www.torrevieja.es .
Los periodistas consultaron a la concejala de Fiestas, Rosario Martínez Chazarra, sobre el coste en conjunto de las fiestas patronales y de Navidad en Torrevieja -que en la ciudad cubren prácticamente todo el mes de diciembre-.
La concejala y vicealcaldesa señaló que no conocía la cifra exacta. Esta es la relación de contratos más relevantes vinculados a las Fiestas Patronales y Navidad de 2025:
