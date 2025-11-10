La réplica del velero Pascual Flores regresa a Torrevieja hasta Navidad

La réplica histórica del pailebote Pascual Flores regresó este domingo a la bahía de Torrevieja, y quedará atracado en el puerto deportivo Marina Salinas hasta después de Navidad.

Según ha comunicado la Fudación Nao Victoria, que gestiona y explota turístcamente pailebote, la nave "culmina así en la cuna de este navío, la gran gira europea que ha realizado a lo largo de este año, en la que ha visitado 21 puertos" de Francia, Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Alemania, Países Bajos y España.

"Un impresionante gira", en palabras de la Fundación andaluza, en la que ha participado en "importantes eventos y citas internacionales de gran alcance", entre los que destacan Sail Amsterdam 2025 y su participación en la Tall Ship Race 2025, una de las regatas de grandes veleros más importantes del mundo, quedando primero en su categoría.

Últimos veleros del Mediterráneo

La embarcación clásica ha navegado miles de millas durante este año, abriendo sus cubiertas al público en cada uno de los puertos de Europa que ha visitado, y más de 35.000 personas han podido conocer visitando el navío la riqueza del patrimonio marítimo de Torrevieja, la maestría de su construcción naval y la historia de este histórico navío torrevejense símbolo de los últimos veleros del Mediterráneo.

Llegada del Pascual Flores para atracar en el puerto de Torrevieja, donde permanecará hasta el domingo día 4 /

La Fundación insiste en su promoción del pailebote que el barco histórico es el original construido en Torrevieja en 1917 para el próspero comercio de la sal con el Mediterráneo y África. El barco que ha atracado en la bahía es una réplica del original que no se pudo salvar tras varios intententos en la década de los 2000, cuando fue adquirido por el Ayuntamiento torrevejense, por su estado de deterioro: eso sí fiel y puesta en pie con técnicas de carpitería de ribera.

Visitas

Hoy día, gracias a una colaboración del Ayuntamiento de Torrevieja y la Fundación Nao Victoria, este clásico velero sigue navegando por el mundo como embajador flotante de la historia y la cultura torrevejense.

Durante el mes de noviembre y diciembre, y todas las Navidades, el Pascual Flores podrá ser visitado por el público todos los jueves a domingos, ofreciendo además visitas guiadas para grupos de centros educativos y asociaciones, y una programación de actividades diseñada conjuntamente con el Ayuntamiento de Torrevieja.

En esta ocasión los empadronados en Torrevieja también deberán pasar por taquilla. Su Ayuntamiento abona al año más de 225.000 euros a la Fundación por el mantenimiento del velero que permite a esa entidad, además, su uso lucrativo en esas exhibiciones de embarcaciones clásicas con embarques de turismo de travesía y visitas en los puertos donde atraca.

El velero visita en al menos una ocasión al año el municipio desde que Fundación y municipio rubricaron un convenio en 2021 que ha permitido que el velero no se quede atracado sin navegar en el puerto de Torrevieja y difundir la historia del comercio marítimo local. El principal objetivo de ese acuerdo se ha cumplido: la nave ha recorrido 26.000 millas náuticias, casi 49.000 kilómetros.

VISITA EL PASCUAL FLORES:

Fechas: De Jueves a domingo hasta después de Navidad.

Horario: de 10:00 a 18:00

Precio: 5€ entrada única

Lugar de venta: en el barco o en la web: www.fundacionnaovictoria.org