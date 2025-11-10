Rescatan a un senderista francés de 71 años en Cox

Los bomberos han rescatado a un senderista francés en el Peñón de la Lobera, en Cox. El accidente se produjo este domingo a las 12.08 horas en el sendero PVR54.

El accidentado, de 71 años, sufrió una rotura del maléolo con el pie torsionado. Los servicios de rescate, una vez en el lugar, le dieron una primera atención sanitaria con analgesia para después proceder a remontarlo al helicóptero en grúa con triángulo de rescate, siendo transferido a una unidad de Soporte Vital Básico del parque de bomberos de San Vicente.

Además de un helicóptero, se desplazó un grupo de rescate de montaña, dando por finalizada la intervención a las 13.44 horas.