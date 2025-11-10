Rescatan a un senderista francés de 71 años en Cox
Los bomberos usan un helicóptero para acceder hasta el accidentado, con una rotura en el pie, en el Peñón de la Lobera
Los bomberos han rescatado a un senderista francés en el Peñón de la Lobera, en Cox. El accidente se produjo este domingo a las 12.08 horas en el sendero PVR54.
El accidentado, de 71 años, sufrió una rotura del maléolo con el pie torsionado. Los servicios de rescate, una vez en el lugar, le dieron una primera atención sanitaria con analgesia para después proceder a remontarlo al helicóptero en grúa con triángulo de rescate, siendo transferido a una unidad de Soporte Vital Básico del parque de bomberos de San Vicente.
Además de un helicóptero, se desplazó un grupo de rescate de montaña, dando por finalizada la intervención a las 13.44 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigan la muerte en su casa de Torrevieja de una menor de 17 años que estudiaba en el IES Mediterráneo
- Una promotora proyecta un centro comercial en un terreno de 44.000 metros cuadrados en Benijófar
- Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
- Investigado un conductor de 76 años tras circular diecisiete kilómetros en sentido contrario por la autopista de Torrevieja
- Torrevieja licita la redacción del proyecto para construir el primer aparcamiento subterráneo de La Mata
- Las dana y las altas temperaturas anticipan cinco meses la floración del limón Verna en la provincia
- Encuentran a la mujer de 35 años desaparecida en Orihuela
- El Ayuntamiento de Torrevieja contrata por 3,2 millones la construcción del hub de innovación en el antiguo hospital de las monjas