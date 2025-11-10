Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"¿Ha sido un terremoto?" La duda sobre un seísmo que saltó este domingo en la Vega Baja

Un seísmo con epicentro superficial en Jacarilla sembró la duda en varios municipios por su intensidad

Vista aérea de la zona agrícola de Vistabella-Jacarilla

Vista aérea de la zona agrícola de Vistabella-Jacarilla / Tony Sevilla

Carmen Tomàs

Sobre las 20 horas de la tarde de ayer, en municipios de la comarca de la Vega Baja, muchos vecinos se hicieron la misma pregunta: "¿Ha sido un temblor?". Una duda, la de los seísmos, para nada ajena a la zona del Baix Segura, de gran actividad sísmica. Sin embargo, fuentes expertas han confirmado que el temblor que se sintió ayer sí fue un terremoto.

Magnitud superficial

La magnitud muy ligera del seísmo, de 1.7 a profundidad superficial con epicentro en Jacarill no resultó peligrosa y, para muchos, pudo ser poco perceptible. A pesar de ello, no deja de ser importante la divulgación y registro de estos fenómenos en una zona de frecuente actividad sísmica. Y también - por qué no- para confirmar a aquellos vecinos que sintieron el temblor que sí, la tierra se movió por unos segundos.

