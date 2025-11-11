Bigastro recibe 185.279 euros para la construcción de un nuevo parque inundable en la subida a La Pedrera

El Ayuntamiento de Bigastro ha recibido una subvención de 185.279 euros del Ministerio de la Agenda 2030 para la construcción de un nuevo parque inundable en la zona de la subida a La Pedrera, una de las áreas más afectadas por la acumulación de aguas pluviales en el municipio.

El concejal de Urbanismo, Antonio Meseguer, ha destacado que Bigastro ha sido uno de los 23 municipios seleccionados entre más de 600 solicitudes presentadas a nivel nacional.

El nuevo parque inundable se enmarca dentro de los objetivos del Plan contra Inundaciones, y tendrá capacidad para almacenar hasta 30.000 metros cúbicos de agua. Su función principal será reducir la velocidad con la que baja el agua procedente de la cuenca de La Pedrera, disminuyendo el impacto de las lluvias torrenciales y las danas sobre las zonas bajas del municipio.

Además, el parque contará con un diseño multifuncional: cuando no esté en uso por acumulación de agua, se convertirá en un espacio recreativo y deportivo para el disfrute de los vecinos, reforzando la conexión entre el entorno urbano y el paisaje natural de Bigastro.

Otro de los aspectos destacados del proyecto es la instalación de alumbrado solar. Esta tecnología también se implementará en el primer parque inundable del municipio, situado junto a la CV-95, para fomentar un uso responsable de la energía y permitir su aprovechamiento en horario nocturno.

El proyecto incorpora además un sistema de aprovechamiento de aguas: parte del agua retenida se bombeará a una balsa de riego cercana, promoviendo la economía circular y reduciendo el consumo de recursos hídricos.

El Ayuntamiento ha avanzado que se ha iniciado la redacción del proyecto. Las obras se prevén para el primer trimestre de 2026, con un plazo de ejecución que finalizará antes de noviembre del año que viene.