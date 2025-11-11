Incendio en un taller de coches en el polígono industrial de San Fulgencio
Diez dotaciones de bomberos extinguen el fuego que afecta a vehículos y baterías eléctricas
Una nave industrial del polígono de San Fulgencio se ha incendiado este lunes. El fuego afectó a un taller de automoción en la calle Isla de Ibiza.
Por la cantidad de materiales, vehículos y baterías eléctricas se produjo una gran cantidad de humo.
Hasta diez dotaciones de los parques de bomberos de Orihuela, Torrevieja y Almoradí fueron necesarias para extinguir el incendio.
Los efectivos también tuvieron que emplearse a fondo para evitar la propagación al resto de naves colindantes.
Finalmente, solo se produjeron daños materiales en la nave afectada.
La hora del aviso fue a las 16.49 horas y no fue hasta las 18.05 cuando el fuego se dio por controlado, siendo a las 19.30 cuando finalizó la intervención.
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigan la muerte en su casa de Torrevieja de una menor de 17 años que estudiaba en el IES Mediterráneo
- Una promotora proyecta un centro comercial en un terreno de 44.000 metros cuadrados en Benijófar
- Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
- Investigado un conductor de 76 años tras circular diecisiete kilómetros en sentido contrario por la autopista de Torrevieja
- Torrevieja licita la redacción del proyecto para construir el primer aparcamiento subterráneo de La Mata
- Las dana y las altas temperaturas anticipan cinco meses la floración del limón Verna en la provincia
- Encuentran a la mujer de 35 años desaparecida en Orihuela
- El Ayuntamiento de Torrevieja contrata por 3,2 millones la construcción del hub de innovación en el antiguo hospital de las monjas