Incendio en un taller de coches en el polígono industrial de San Fulgencio

Diez dotaciones de bomberos extinguen el fuego que afecta a vehículos y baterías eléctricas

Labores de extinción en la nave afectada

Labores de extinción en la nave afectada / Consorcio Provincial de Bomberos

Loreto Mármol

Loreto Mármol

Una nave industrial del polígono de San Fulgencio se ha incendiado este lunes. El fuego afectó a un taller de automoción en la calle Isla de Ibiza.

Por la cantidad de materiales, vehículos y baterías eléctricas se produjo una gran cantidad de humo.

El fuego afecta a vehículos y baterías eléctricas

El fuego afecta a vehículos y baterías eléctricas / Consorcio Provincial de Bomberos

Hasta diez dotaciones de los parques de bomberos de Orihuela, Torrevieja y Almoradí fueron necesarias para extinguir el incendio.

Los efectivos también tuvieron que emplearse a fondo para evitar la propagación al resto de naves colindantes.

Finalmente, solo se produjeron daños materiales en la nave afectada.

La hora del aviso fue a las 16.49 horas y no fue hasta las 18.05 cuando el fuego se dio por controlado, siendo a las 19.30 cuando finalizó la intervención.

