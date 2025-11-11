El Low Festival 2026 será en Torrevieja tras su salida de Benidorm

El Low Festival aterriza en Torrevieja. El anuncio lo hará oficial el Ayuntamiento y los promotores del festival en una rueda de prensa convocada para esta mañana de miércoles. La decisión llega tras la abrupta salida del festival de Benidorm. El recinto del parque Antonio Soria, que acoge los grandes conciertos y festivales en la ciudad turística será la nueva sede del Low.

Después de tres lustros de música, el Low anunció hace unos días que dejaba Benidorm. La organización del festival, uno de los más emblemáticos de la Costa Blanca, comunicaba el viernes pasado oficialmente que, tras no llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Benidorm para la renovación del convenio de colaboración vigente, se trasladará a una nueva ciudad: la sede escogida es Torrevieja.

En este nuevo destino, Low Festival continuará "con el mismo espíritu, calidad artística y compromiso con la música en directo que lo han caracterizado durante los últimos 15 años", ha anunciado la promotora, Producciones Baltimore, que ha organizado este festival en la ciudad de los rascacielos durante 14 años tras la primera edición en Alicante.

