¿Cuál es el mejor arroz y costra de Orihuela?

La Asociación de Comerciantes del Municipio de Orihuela (ACMO), que preside Ascensio Pérez, ha presentado en la sede de la entidad la quinta edición del Concurso de Arroz y Costra, un evento gastronómico con gran arraigo en la ciudad que busca poner en valor uno de los platos más tradicionales y representativos del municipio.

En el acto ha participado el concejal de Comercio, Vicente Pina, que ha acompañado a la asociación en esta nueva campaña, destacando la importancia del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y ACMO para fortalecer el comercio local y promocionar la gastronomía oriolana.

"Estamos muy orgullosos de que el arroz y costra siga siendo un plato genuino, que se transmita de generación en generación y que forme parte de nuestra identidad cultural y hostelera", ha señalado el presidente de ACMO.

Cartel del concurso / Información

Este año, el concurso introduce varias novedades. Una de las más destacadas es que el jurado será el propio público: todas aquellas personas que hayan realizado compras superiores a 15 euros entre el pasado día 7 y este miércoles en los comercios de Orihuela participarán en el sorteo de 50 entradas dobles para formar parte del jurado en uno de los diez restaurantes que competirán en esta edición: Bar Estanco, Bar Casablanca, Davinia Martínez, Casa Pepe, Raggu, Mani's, Las Brasas, Bar Tono, Haizea y El Pollo Oriolano. Los premios para los tres primeros clasificados serán de 500, 300 y 200 euros, respectivamente.

Degustaciones

Además, se celebrará el "CostraFest", un festival del arroz y costra que tendrá lugar el sábado 22 en la Glorieta. En este evento, los restaurantes participantes ofrecerán degustaciones del plato, con el objetivo de acercar aún más esta tradición culinaria a los vecinos y visitantes. "El arroz y costra es nuestra fortaleza gastronómica, nuestra imagen hacia el exterior", ha afirmado Pina, que ha felicitado a ACMO por su trabajo y por seguir impulsando actividades que fomentan tanto la hostelería como el comercio local.

Con esta quinta edición, ACMO reafirma su compromiso con la promoción del comercio, la gastronomía y la cultura local, consolidando el Concurso de Arroz y Costra de Orihuela como un referente único en toda España.