Torrevieja será la sede del Low Festival 2026 tras su salida de Benidorm

El Low Festival aterriza en Torrevieja. El anuncio lo hará oficial el Ayuntamiento y los promotores del festival en una rueda de prensa convocada para esta mañana de martes. La decisión llega tras la abrupta salida del festival de Benidorm. El recinto del parque Antonio Soria, con una explanada total de 80.000 metros cuadrados y que ya acoge los grandes conciertos y festivales en la ciudad turística será la nueva sede del Low.

Después de tres lustros de música, el Low anunció hace unos días que dejaba Benidorm. La organización del festival, uno de los más emblemáticos de la Costa Blanca, comunicaba el viernes pasado oficialmente que, tras no llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Benidorm para la renovación del convenio de colaboración vigente, se trasladará a una nueva ciudad: la sede escogida es Torrevieja, que ha ofrecido todas las facilidades económicas y logísticas a la organización del Low.

El Ayuntamiento de Torrevieja ha apostado en los últimos años por respaldar eventos de gran formato concentrados en los meses de julio y agosto de mayor ocupación turística, como el Brilla Torrevieja, el RBF y el Big Sound y ha atrapado la oportunidad al vuelo.

En su web el Low mantiene las fechas para el 31 de julio y 1, 2 de agosto, mientras que las anunciadas para el Big Sound, un festival con un perfil distinto, están previstas solo una semana antes, el 25 y 26 de julio.

El promotor, José Piñeiro, y el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón el octubre en un encuentro de la Casa Mediterráneo / José Navarro

En este nuevo destino de Torrevieja la gerencia del Low Festival asegura que llega "con el mismo espíritu, calidad artística y compromiso con la música en directo que lo han caracterizado durante los últimos 15 años", ha anunciado la promotora, Producciones Baltimore, que ha organizado este festival en la ciudad de los rascacielos durante 14 años tras la primera edición en Alicante.

