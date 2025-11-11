La nueva depuradora de Almoradí suma un sobrecoste de casi tres millones

El Consell ha autorizado la modificación del contrato de ejecución de las obras de construcción de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Almoradí, debido a "necesidades no previstas". El proyecto modificado contempla un presupuesto adicional de 2.939.764 euros, equivalente al 15,47% del importe de adjudicación.

Por tanto, tras la modificación, el presupuesto total del contrato ascenderá a 21.941.297 euros. Antes de finalizar 2024 se habían ejecutado obras por valor de 8.042.299 euros, el resto se distribuirá por anualidades aportando 7.213.092 euros en 2025 y 6.685.905 euros en 2026.

El contrato de obras contempla la construcción de una estación de bombeo y conducción de impulsión que transporte las aguas de Almoradí a la nueva planta de depuración. También se construirá una estación de bombeo que impulse las aguas de El Saladar a la nueva estación depuradora. Y, por último, una conducción de retorno de agua depurada hacia el punto de vertido autorizado.

La nueva depuradora dará servicio a 41.400 habitantes e integrará el caudal de la instalación del casco urbano de Almoradí y la de El Saladar, aumentando la capacidad de tratamiento de estas dos plantas a 6.000 metros cúbicos por día (1,19 hectómetros cúbicos al año).

La instalación atenderá a criterios de integración paisajística y se evitarán molestias por olores o ruidos, porque estará en edificios cerrados convenientemente desodorizados e insonorizados.

A diferencia de las otras dos existentes en la zona, incorporará el tratamiento terciario para la reutilización del agua y poder destinarla a riego en la agricultura,

La actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Comunitat Valenciana 2021-2027.

Con esta decisión, ha afirmado el Consell, se reafirma el compromiso de la Generalitat con la mejora de las infraestructuras hidráulicas y la gestión sostenible del agua en la Comunitat Valenciana, garantizando el cumplimiento de las normativas medioambientales y la modernización de las instalaciones de depuración en la Vega Baja.

En el límite con Dolores

En mayo, el Ayuntamiento de Almoradí informó de que la construcción de la nueva depuradora, que se inició a finales de 2023 con un plazo de ejecución de dos años y una inversión de 19 millones de euros, se encontraba a un 50% con la mirada puesta en que dentro de un año esté en funcionamiento. Fue entonces cuando el Consistorio recibió una sentencia favorable por el contencioso que mantenía con el Consistorio de Dolores, que se había opuesto por la vía judicial a la ubicación elegida. "El TSJ nos ha dado la razón: no había ningún motivo para alegar en contra", celebraba en esa ocasión la alcaldesa del municipio, María Gómez, reiterando que de todas las opciones se eligió la mejor: unos terrenos de 55.777 metros cuadrados al noreste del término municipal junto a la AP-7, en el límite con el municipio dolorense.

Desde Almoradí siempre se ha defendido que la nueva depuradora no producirá olores, porque es una instalación moderna dotada con la última tecnología y las balsas de residuos estarán cerradas, que la zona no es inundable y que es acorde con el paisaje, en referencia a los tres puntos que acaparaban las principales críticas, sobre todo desde un frente común desde Dolores con su alcalde a la cabeza, el socialista Joaquín Hernández, que aglutinó a la oposición. De hecho, de las 1.200 alegaciones presentadas al proyecto, alrededor de 900 fueron de Dolores. Todas fueron rechazadas.

La nueva estación permitirá depurar correctamente las aguas residuales del municipio y evitará así las constantes multas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por la mala depuración de las actuales depuradoras. Las sanciones que ha venido recibiendo el Consistorio por parte de la CHS desde hace al menos una década tienen un importe mínimo de 3.000 euros por verter aguas mal depuradas a las acequias.