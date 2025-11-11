La oposición reclama a Dolón que proteja el canal del Acequión de Torrevieja como Bien de Interés Cultural

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Torrevieja, a través de su portavoz Bárbara Soler Torregrosa, ha presentado una moción que insta al gobierno local del Partido Popular a publicar el estudio arqueológico del canal del Acequión para que todos los vecinos conozcan su historia; iniciar los trámites necesarios para que sea declarado Bien de Interés Cultural; y llevar a cabo su restauración respetando rigurosamente las recomendaciones técnicas del informe.

Arco de uno de los puentes del canal del Acequión / Arpa Patrimonio

La moción a tratar en el próximo pleno ordinario señala que el estado de conservación del canal -una de las infraestructuras de arqueología industrial en uso más antiguas del país, construida originalmente en el siglo XV para unir el mar con la laguna- muestra un marcado contraste entre los tramos mejor preservados, como los situados al inicio de la bahía y en el parque de la Estación junto al puente del siglo XIX, y otras zonas centrales ya gravemente deterioradas, especialmente en las parcelas donde se había previsto el desarrollo urbanístico de las torres de Metrovacesa y Baraka, paralizadas por una sentencia del Tribunal Supremo.

Patrimonio

La moción explica que aunque el Ayuntamiento encargó el estudio con el propósito declarado de recuperar la dimensión histórica y patrimonial del canal y ponerlo en valor, este documento también revela que el encargo se vinculó expresamente a una posible reurbanización de la zona y la construcción de viviendas en la franja atravesada por la acequia, lo que genera dudas sobre la coherencia entre las intenciones de protección y las presiones urbanísticas.

Además, pese a que el informe concluye que la estructura es recuperable y destaca el notable estado de conservación de los tres puentes, el canal ni siquiera cuenta con señalización ni goza de ninguna figura específica de protección más allá de la genérica que le otorga el PGOU, una omisión que el Grupo Socialista "considera urgente corregir para preservar un testimonio único de la identidad torrevejense".

Puente del Acequión en Torrevieja / Arpa Patrimonio

El mismo estudio resta valor al que siempre se ha conocido como puente del Acequión. Los arqueólogos de Arpa Patrimonio señalan que no hay evidencias de que esta infraestructura de sillería se construyera al mismo tiempo que el propio canal que comenzó a construirse en el año 1482.

En origen el canal se diseñó para incorporar agua del mar a la laguna de Torrevieja y convertirla en una albufera que permitiera su explotación pesquera. Sin embargo, la elevada salinidad que se acumulaba en las aguas de la laguna desbarató el proyecto.

Pero el canal fue esencial para desarrollar después la industria salinera. Permitía la entrada de esa agua del mar con el objetivo de que mantuvieran un nivel de hidrológico que permitiera generar la saturación de las aguas de salmueras y la sal. En la actualidad todavía se emplea de forma muy excepcional y bajo supervisión para evacuar aguas de la laguna.

Mediciones realizadas en el puente por el equipo de arqueólogos / INFORMACIÓN

Dominio público

El canal se ha conservado de intervenciones del Ayuntamiento -que soterró el canal de La Mata- y de la propia salinera porque forma parte de Patriminio del Estado y desde 2015 del dominio público marítimo-terrestre, ya que la Ley de Costas considera que es una infraestructura que da continuidad a la ribera del mar en la laguna, también incluida en el mismo deslinde. El Ayuntamiento alegó aquel deslinde para desproteger el canal, pero su recurso fue rechazado. Además, de intentar urbanizar esta infraestructura de hace cinco siglos el Ayuntamiento quiere emplear el propio canal como colector de pluviales de emergencia en caso de lluvias torrenciales.