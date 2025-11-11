Orihuela vuelve a confiar a Facpyme la campaña del bonoconsumo

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Orihuela ha aprobado este martes diferentes acuerdos encaminados a impulsar la actividad social, cultural, deportiva, económica y agrícola del municipio, mediante la concesión de subvenciones y la puesta en marcha de iniciativas de dinamización del comercio de proximidad, según ha informado la secretaria del órgano, Mónica Pastor.

Así, se ha autorizado el convenio con la Federación Alicantina de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa (Facpyme) para la puesta en marcha del Bono Orihuela 2025, dotado con un total de 430.480 euros. De esta cantidad, 400.000 euros se destinarán directamente a bonos de consumo que podrán adquirir las personas empadronadas en Orihuela para gastar en establecimientos del municipio y 30.480 euros cubrirán los costes de gestión y plataforma. Esta entidad ha llevado al cabo las anteriores ediciones de la campaña.

La Concejalía de Festividades ha dado luz verde a la concesión de una subvención nominativa de 1.500 euros a la asociación oriolana Virgen del Pilar 2013, con el fin de colaborar en la organización de los actos tradicionales vinculados a la festividad de la patrona de la Guardia Civil. La ayuda permitirá sufragar actividades culturales y cívico-religiosas que tienen lugar cada mes de octubre en el cuartel de la Guardia Civil de Orihuela.

Además, se ha aprobado la concesión de 40.000 euros a la Comunidad de Regantes Zona 4 Canal Poniente dentro de la convocatoria de la Concejalía de Agricultura destinada a asociaciones agrarias. El proyecto subvencionado corresponde a la conmemoración del aniversario de la llegada del agua al Cuarto Canal de Poniente, una fecha vinculada a la memoria hidráulica de la huerta oriolana.

Deportes

Finalmente, e ha aprobado también la resolución de las convocatorias de subvenciones de la Concejalía de Deportes correspondientes al ejercicio 2025, con una inversión total de más de 133.000 euros destinada a respaldar la actividad de clubes y deportistas del municipio. Concesión en la línea 1A de 120.289,27 euros para entidades deportivas y deportistas individuales que han representado a Orihuela en competiciones oficiales. Esta línea contribuye a cubrir licencias, inscripciones, equipaciones y desplazamientos, reforzando el deporte base y federado y la proyección de deportistas oriolanos a nivel autonómico, nacional e internacional. En la Línea 4 para organización de eventos deportivos en Orihuela se concede un total de 13.016 euros a distintos clubes locales para la organización y promoción de actividades y eventos deportivos en la ciudad y pedanías, como torneos, carreras, jornadas y encuentros abiertos. Estas pruebas dinamizan la vida deportiva y social, promocionan hábitos saludables y generan movimiento económico y participación comunitaria.