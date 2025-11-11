Los regantes del Júcar rechazan ampliar el trasvase al Vinalopó a la cuenca del Segura y aseguran de que el río está “al límite”

La posibilidad de prolongar el trasvase Júcar-Vinalopó hasta la Región de Murcia ha reabierto un debate que en la comarca valenciana Ribera se consideraba cerrado desde hace años. La propuesta avanzada por INFORMACIÓN ha generado un rechazo frontal entre los regantes valencianos, que advierten de que el río no puede asumir más derivaciones en un contexto de déficit estructural y sequías repetidas.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, reconoció que la idea es “real y viable”, aunque expresó reservas sobre su ejecución. Desde la cuenca del Júcar la respuesta ha sido inmediata. José Fortea, presidente de los regantes de Sueca, asegura que la ampliación del trasvase “no es ni real ni viable” y recuerda que el propio Plan Hidrológico del Júcar fija un déficit anual de 250 hm³. El trasvase del Júcar-Vinalopó capta el agua desde el azud de La Marquesa, a escasos kilómetros de su desembocadura.

Obras del postrasvase margen izquierda del Júcar-Vinalopó / ALEX DOMINGUEZ

Pepe Fortea, presidente de los regantes de Sueca, que ya acusó en septiembre pasado al Consell en septiembre de alinearse "al lobby del agua" de Alicante, subraya que el caudal del río se encuentra “agotado” y que la prioridad debe ser la recuperación de sus acuíferos y cabeceras. “La época de exprimir los ríos hasta secarlos ha pasado. No se puede comprometer el futuro del Júcar por presiones externas”, afirma. El dirigente de los regantes recuerda que la autorización actual del Júcar-Vinalopó se firmó por veinte años, cuando el caudal disponible debería revisarse anualmente. “En plena crisis climática es imposible garantizar excedentes estables. Pactar cantidades fijas a tan largo plazo es irresponsable”, añade.

El debate se extiende también al Canal Júcar-Turia. Los regantes denuncian que se esté planteando aumentar la captación del Júcar en lugar de mejorar la potabilizadora que debe tratar el agua del Turia. Según Fortea, apostar por más derivaciones solo trasladaría la presión hídrica de una cuenca a otra sin resolver los problemas estructurales.

Las declaraciones del presidente murciano, Fernando López Miras, han terminado de encender los ánimos. El mandatario afirmó en Agrodiario que es “muy importante” que el trasvase pueda llegar a Jumilla y Yecla. Fortea considera estas palabras “una propuesta sin fundamento” y pide a López Miras que “se asesore mejor antes de plantear ampliaciones que ponen en riesgo un río ya deficitario”.

El sector agrario de la Ribera insiste en que defenderá el Júcar “hasta las últimas consecuencias”. Reclama al ministerio y a la Confederación Hidrográfica del Júcar que mantengan el criterio técnico y la prioridad ambiental en la gestión del río frente a cualquier intento de ampliar derivaciones hacia otras regiones.