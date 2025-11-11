Torrevieja otorga licencia a la cadena Bauhaus y dos supermercados en La Hoya

El Ayuntamiento de Torrevieja ha dado el visto bueno a la licencia ambiental para la construcción de una tienda de la cadena de bricolaje de la multinacional Bauhaus en el sector urbanístico la Hoya de Torrevieja. También ha autorizado las solicitudes para levantar dos supermercados, uno de ellos de la distribuidora Consum.

Los comercios se ubicarán en la franja de cien mil metros cuadrados de uso terciario dispuestos en la macrourbanización de 1,8 millones de metros. Se sitúan en paralelo a la carretera CV-905, entre San Luis y Doña Inés.

La multinacional Bauhaus suma un retraso de más de un año en el inicio de las obras porque otra empresa del sector, Leroy Merlín, que cuenta con dos tiendas en Orihuela Costa, recurrió la licencia del Ayuntamiento y logró revocarla para que se reiniciara todo el procedimiento reglado.

Recurso

El recurso contra la licencia municipal llegó al juzgado porque Leroy Merlín entendía que el paso obligatorio de exposición pública se había eludido. El juzgado le dio la razón y la autorización fue revocada hasta el momento del trámite de esa exposición. Finalmente, Bauhaus, ha obtenido la licencia y puede comenzar las obras.

La primera licencia de obra mayor la logró Bauhaus de mano del Ayuntamiento de Torrevieja en agosto de 2024 para la construcción de uno de sus centros comerciales con una edificabilidad de 18.000 metros cuadrados sobre una parcela de 40.000 en el sector 20 -La Hoya, ahora en proceso de urbanización. Se trata de la parcela ubicada entre la nueva avenida de José Carreras y la rotonda de acceso a La Hoya, junto a la balsa de laminación de aguas torrenciales. En el último episodio de lluvias torrenciales en octubre el agua desbordó hacia lo que va a ser la zona de aparcamiento anexa a ese establecimiento.

Lluvias

La urbanizadora del sector, que contempla hasta 7.400 viviendas además de esta zona terciaria, en coordinación con el Ayuntamiento, tiene previsto anticipar las obras de conexión de la balsa con colectores de evacuación en Las Torretas.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, llegó a reunirse con el ejecutivo de la empresa Bart Ginneberge, y miembros de su equipo en septiembre de 2024, antes de que se tuviera que revocar la licencia para repetir el procedimiento, y difundió una imagen de la reunión en el Ayuntamiento.En ese encuentro, el primer edil "agradeció que se hubiera elegido Torrevieja para la apertura de uno de sus establecimientos", que "creará numerosos puestos de trabajo directos e indirectos".

Primera en Alicante

La compañía alemana es referente y especialista en productos para la casa, ferretería, bricolaje, taller y jardín, cuenta con 250 tiendas y tiene presencia en una veintena de países, casi todos de la Unión Europea además de Turquía e Islandia, con una plantilla total de 17.000 personas. De ellos, 12 centros se encuentran en España. El de Torrevieja será el primero de la firma en la provincia de Alicante.

Licencias ambientales

Desde la presentación de ese recurso se ha ido publicando la información de exposición pública de licencias ambientales de entidad en la sede electrónica, lo que ha desvelado que el Ayuntamiento llevaba años incumpliendo ese requisito administrativo para determinadas autorizaciones.

Así, el Ayuntamiento ha otorgado ahora, tras una exposición pública que no había realizado antes, la licencia a una gasolinera situada también junto a la CV-905 y la calle José Lorca García que lleva construida y en funcionamiento casi tres años.