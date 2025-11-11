El alcalde Vegara se sienta en el banquillo acusado de supuesto fraude fiscal el día 14

El Juzgado de Lo Penal 1 de Orihuela retoma este viernes día 14 de noviembre el juicio por fraude fiscal en el que está acusado el alcalde de Orihuela, José Vegara y cuatro empresarios más. La vista oral fue aplazada hace diez meses por la misma sala por la imposibilidad de acudir del abogado del regidor por enfermedad. La magistrada juez dispuso este señalamiento, junto dos sesiones más durante el mes de noviembre, en un calendario que ha confirmado a INFORMACIÓN esta fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Los hechos ya investigados que van a juicio tuvieron lugar en 2005, más de quince años antes de que Vegara estuviera vinculado a la política.

Vegara, junto al resto de acusados, en la sala de vistas del juicio antes de que se suspendiera / AXEL ALVAREZ

Lo que dice la investigación

La Fiscalía pide a Vegara, como empresario, consejero delegado y apoderado de ITV Vega Baja, junto a otros tres encausados -dos de ellos de la misma mercantil ITV-, una pena de siete años de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y dos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA y en el impuesto de sociedades

Según el escrito de acusación, Hacienda dejó de ingresar 917.935 euros en el ejercicio 2005 como consecuencia de las "maniobras y deducciones fraudulentas empleadas por la Estación Inspección Técnica de Vehículos", de la que Vegara sigue siendo uno de sus responsables: 760.539 euros del impuesto de sociedades y otros 157.396 euros de IVA.

Todo a través de un supuesto plan mediante el cual la empresa presentaba supuestas facturas falsas ante Hacienda por la compra a un proveedor de 100.000 agendas publicitarias para repartirlas entre los clientes de la ITV al objeto de deducir impuestos. Vegara reiteró su inocencia en enero pasado, cuando se suspendió la vista, como ha hecho prácticamente desde que fue designado como candidato a la Alcaldía y después como primer edil.

Sin declaraciones

El alcalde ha declinado realizar declaraciones a INFORMACIÓN sobre su próxima cita judicial. Fuentes del equipo de Gobierno de coalición del PP y Vox señalan que el juicio al alcalde de Orihuela es un asunto ajeno al Ayuntamiento oriolano porque los hechos que se van a juzgar ocurrieron hace dos décadas, en el marco de la actividad empresarial de Vegara y mucho antes de que entrara en política y fuera elegido primer edil.

El juicio al alcalde de Orihuela es un "asunto privado" para las mismas fuentes del que no se va a informar.

Un momento de la vista oral antes de ser suspendida el pasado mes de enero en el Palacio de Justicia de Orihuela / AXEL ALVAREZ

La apertura de juicio oral trascendió justo días antes de que presentara su candidatura a la alcaldía de Orihuela. Hasta ese momento ni el propio Vegara ni el Partido Popular había informado de la investigación judicial al cabeza de lista.

"No tengo ninguna duda de mi inocencia. Estoy igual de tranquilo que hace 20 años y estoy seguro de qué es lo que va a pasar en noviembre. Igual de tranquilo que cuando salieron estas noticias en torno a mi nombramiento como candidato (en 2023)", indicó en enero cuando dejó la sede judicial tras la suspensión del juicio.

En contra la conformidad

El alcalde descartó en enero y antes, en ese mismo momento del aplazamiento, cualquier acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Según fuentes consultadas por INFORMACIÓN se habrían producido algunos intentos en el mismo sentido durante estos últimos meses. Pero la Fiscalía no puede aceptar ningún tipo de acuerdo sin que los acusados admitan el delito, algo que Vegara descarta por completo.

El Partido Popular aseguró días antes de la comparecencia de Vegara al juzgado en enero que le había abierto un expediente disciplinario una vez que se conoció el señalamiento de juicio. Una decisión de trámite que figura en los estatutos del partido.

Durante el año en el que el jefe del Consell, Carlos Mazón, ha estado en la cuerda floja por su gestión de la dana de València el foco sobre el caso pendiente de juicio de Vegara se ha difuminado. Era Mazón y su entorno quien tenía que decidir por el futuro político de Vegara. El contexto ha cambiado radicalmente en los últimos días, con la dimisión de Mazón.