La ampliación de la desaladora de Torrevieja estará terminada en abril de 2026 para producir 120 hm3 anuales

La empresa estatal Acuamed tiene previsto incrementar en un 50 % la producción de agua desalada de la planta de Torrevieja desde el mes de abril de 2026, momento en el que espera que estén concluidas las obras de ampliación, según la información pública de la gestión de esta infraestructura. La planta produce ahora algo más 80 hectómetros (hm3) anuales y pasará a generar 120.

Según el proyecto de Acuamed, los nuevos volúmenes de agua que aportará la ampliación de la desaladora contribuirán a paliar la infradotación y la inestabilidad que afecta a los regadíos del postrasvase Tajo-Segura, además de favorecer la recuperación de los acuíferos subterráneos en las zonas regables al permitir sustituir parcialmente la extracción de pozos por agua desalada. No obstante, los regantes insisten en que esta contribución sigue siendo muy insuficiente para compensar el déficit de captación subterránea que estiman en 200 hectómetros anuales. La mayor parte de la producción actual de se destina al regadío de la Región de Murcia y un 18 % a los cultivos en la provincia de Alicante.

Obras en la planta desaladora de Torrevieja / INFORMACIÓN

Presupuesto

La Unión Temporal de Empresas integrada por Ferrovial-Cadagua-Sacyr es la que está ejecutando el contrato para esta ampliación y explotación de la desaladora por 89.491.551 euros (impuestos incluidos). 53,4 se destinan a la ejecución de la propia obra y 36 a la operación y mantenimiento de la planta durante cuatro años, con el fin de asegurar un suministro continuo en calidad y cantidad a los usuarios de Acuamed, así como garantizar la continuidad del funcionamiento durante las obras. El presupuesto inicial de ejecución de la obra ha sufrido un incremento de unos 300.000 euros.

Acuamed ha fijado como fecha de finalización finales de marzo de 2026. Fecha que se mantiene pese a que en febrero pasado, cinco meses después de haberse iniciado, la contrata solo había certificado un 0,4 % de gasto del presupuesto total.

Las obras prevén duplicar la infraestructura de captación y bombeo marino frente a la playa de Los Náufragos, en el dique de Poniente del Puerto de Torrevieja, y construir una nueva nave de más de 4.000 m², equipada con la última tecnología de sistemas de ósmosis inversa. Paralelamente, se activarán los emisarios submarinos necesarios para verter hasta 140 hm³ de salmuera, de los cuales actualmente están operativos sólo 43 de las 64 bocas disponibles junto al dique de Levante.

Producción de agua desalada de Torrevieja Año Hidrológico Distribuido (hm³) 2014-2015 3,49 2015-2016 30,83 2016-2017 44,45 2017-2018 42,31 2018-2019 66,58 2019-2020 48,35 2020-2021 43,22 2021-2022 46,94 2022-2023 75,46 2023-2024 83,64 *En 2014 se inició la producción. 90 % de la producción destinada a riego de comunidades usuarias del Tajo-Segura. Fuente: SCRATS

Previsión inicial

Cuando se diseñó la planta a mediados de los años 2000, la previsión era que el agua producida se repartiría a partes iguales entre el riego agrícola del trasvase del Tajo y el abastecimiento urbano. Sin embargo, desde que comenzó a operar en 2014, alrededor del 90 % de su producción se ha destinado mayoritariamente al riego intensivo del Campo de Cartagena (Murcia) en el entorno del Mar Menor y en menor medida Riegos de Levante Margen Izquierda en Alicante, entre otras, mientras que el suministro urbano a la Mancomunidad de Canales del Taibilla ha sido prioritario únicamente en situaciones de sequía extrema, como la vivida entre 2017 y 2018.

El proceso de licitación se lanzó en diciembre de 2023, fue anunciado durante una visita relámpago del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Torrevieja en febrero de 2024, y se formalizó con el acta de replanteo en julio del mismo año por un periodo de 20 meses para las obras y cuatro años para el contrato de explotación de la planta.

Coste

El elevado consumo energético sigue siendo el principal obstáculo para la competitividad del agua desalada, junto con las críticas sobre su calidad: los regantes le han dado el apodo de “desmayá”, por su carencia de nutrientes naturales y por la presunta acumulación de boro en los suelos.

A pesar de las dudas sobre su calidad y coste, las comunidades de regantes agrupadas en el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), principales destinatarios del recurso, solicitaron en su día más del doble de la capacidad inicial de la planta durante el proceso de regularización de concesiones impulsado por la Confederación Hidrográfica del Segura. El agua les llega subvencionada por el Estado a un precio de 0,37 euros/m³.

Pilar Cortés

El problema energético

Las obras de ampliación van a enfilar su recta final sin que el Gobierno haya dado con la solución a la reducción del coste energético de producir agua desalada. Con ese objetivo, en la misma visita a Torrevieja en la que el presidente Pedro Sánchez anunció el contrato de ampliación de la desaladora también dijo que se pondría en pie una planta solar de 80 megavatios. Pero Acuamed no ha encontrado un emplazamiento próximo a Torrevieja que no genere rechazo social y el proyecto está atascado, sin proyecto de ejecución aprobado.

El coste de producir un metro cúbico de agua desalada del mar ronda actualmente el euro. El 60 % de ese importe corresponde al gasto energético, lo que ha llevado a Acuamed a suscribir un contrato anual de suministro eléctrico que en estos momentos es de 40,2 millones de euros anuales para la planta desaladora torrevejense.