Auroras boreales cerca de Alicante: MeteOrihuela comparte este vídeo que califica de "impresionante"
Aunque los últimos años se han registrado episodios aislados -y de forma muy aislada en el Mediterráneo-, verlas desde España supone un acontecimiento extraordinario
¿Hace falta irse a Islandia para ver auroras boreales? Normalmente sí, aunque de vez en cuando la naturaleza nos regala fenómenos de gran belleza observables a apenas unas horas de Alicante. La cuenta de divulgación afincada en la Vega Baja 'MeteOrihuela' ha publicado el que ha calificado como "impresionante e histórico vídeo" de un fenómeno que, contra todo pronóstico, se ha vuelto a repetir en España. “Es algo muy poco habitual en nuestras latitudes, aunque se avistaron también de forma notable el 11 de mayo de 2024.”
El insólito espectáculo fue grabado esta madrugada del 12 de noviembre de 2025, a las 4.00h desde el Observatorio de Calar Alto (Almería). El cielo del sureste peninsular se convirtió, mientras la gran mayoría dormían, en el sueño de unos pocos.
El fenómeno, propio de las zonas polares, se ha dejado ver en Almería probablemente originado por una intensa tormenta geomagnética procedente del Sol, que habría alterado el campo magnético terrestre haciendo posible el espectáculo a una latitud peninsular tan baja.
Un mirlo blanco
Las auroras boreales son emisiones luminosas que se producen cuando las partículas cargadas del viento solar chocan con los gases de la atmósfera. Y, aunque los últimos años se han registrado episodios aislados -y de forma muy aislada en el Mediterráneo-, verlas desde España supone un acontecimiento extraordinario.
El registro de Almería se suma a los avistamientos del 11 de mayo de 2024, cuando miles de usuarios compartieron imágenes de auroras visibles desde Galicia, Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana.
Este fenómeno se suma al que se vivirá el próximo 16 de agosto de 2026, fechas que muchos aficionados a la astronomía han marcado en el calendario para poder observar el eclipse solar total que se podrá observar, después de más de 100 años, en España.
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigan la muerte en su casa de Torrevieja de una menor de 17 años que estudiaba en el IES Mediterráneo
- El Ayuntamiento de Torrevieja da licencia para una tienda de la cadena Bauhaus y dos supermercados en La Hoya
- Torrevieja será la sede del Low Festival 2026 tras su salida de Benidorm
- Una promotora proyecta un centro comercial en un terreno de 44.000 metros cuadrados en Benijófar
- Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
- Investigado un conductor de 76 años tras circular diecisiete kilómetros en sentido contrario por la autopista de Torrevieja
- Torrevieja licita la redacción del proyecto para construir el primer aparcamiento subterráneo de La Mata
- Encuentran a la mujer de 35 años desaparecida en Orihuela