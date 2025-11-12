Auroras boreales cerca de Alicante: MeteOrihuela comparte este vídeo que califica de "impresionante"

¿Hace falta irse a Islandia para ver auroras boreales? Normalmente sí, aunque de vez en cuando la naturaleza nos regala fenómenos de gran belleza observables a apenas unas horas de Alicante. La cuenta de divulgación afincada en la Vega Baja 'MeteOrihuela' ha publicado el que ha calificado como "impresionante e histórico vídeo" de un fenómeno que, contra todo pronóstico, se ha vuelto a repetir en España. “Es algo muy poco habitual en nuestras latitudes, aunque se avistaron también de forma notable el 11 de mayo de 2024.”

¡Impresionante e histórico! Se ha vuelto a repetir en #España. Es algo muy poco habitual en nuestras latitudes, aunque se avistaron también de forma notable el 11 de mayo de 2024. Esta pasada madrugada (12/11/2025), 4:00 h, #AuroraBoreal captada desde el @ObsCalarAlto (#Almería). pic.twitter.com/Pj3QbiKr0G — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) November 12, 2025

El insólito espectáculo fue grabado esta madrugada del 12 de noviembre de 2025, a las 4.00h desde el Observatorio de Calar Alto (Almería). El cielo del sureste peninsular se convirtió, mientras la gran mayoría dormían, en el sueño de unos pocos.

El fenómeno, propio de las zonas polares, se ha dejado ver en Almería probablemente originado por una intensa tormenta geomagnética procedente del Sol, que habría alterado el campo magnético terrestre haciendo posible el espectáculo a una latitud peninsular tan baja.

Un mirlo blanco

Las auroras boreales son emisiones luminosas que se producen cuando las partículas cargadas del viento solar chocan con los gases de la atmósfera. Y, aunque los últimos años se han registrado episodios aislados -y de forma muy aislada en el Mediterráneo-, verlas desde España supone un acontecimiento extraordinario.

El registro de Almería se suma a los avistamientos del 11 de mayo de 2024, cuando miles de usuarios compartieron imágenes de auroras visibles desde Galicia, Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana.

Este fenómeno se suma al que se vivirá el próximo 16 de agosto de 2026, fechas que muchos aficionados a la astronomía han marcado en el calendario para poder observar el eclipse solar total que se podrá observar, después de más de 100 años, en España.