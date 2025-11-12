Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Auroras boreales cerca de Alicante: MeteOrihuela comparte este vídeo que califica de "impresionante"

Aunque los últimos años se han registrado episodios aislados -y de forma muy aislada en el Mediterráneo-, verlas desde España supone un acontecimiento extraordinario

La noche polar facilita la observación de las auroras boreales / Agencias

Carmen Tomàs

¿Hace falta irse a Islandia para ver auroras boreales? Normalmente sí, aunque de vez en cuando la naturaleza nos regala fenómenos de gran belleza observables a apenas unas horas de Alicante. La cuenta de divulgación afincada en la Vega Baja 'MeteOrihuela' ha publicado el que ha calificado como "impresionante e histórico vídeo" de un fenómeno que, contra todo pronóstico, se ha vuelto a repetir en España. “Es algo muy poco habitual en nuestras latitudes, aunque se avistaron también de forma notable el 11 de mayo de 2024.”

El insólito espectáculo fue grabado esta madrugada del 12 de noviembre de 2025, a las 4.00h desde el Observatorio de Calar Alto (Almería). El cielo del sureste peninsular se convirtió, mientras la gran mayoría dormían, en el sueño de unos pocos.

El fenómeno, propio de las zonas polares, se ha dejado ver en Almería probablemente originado por una intensa tormenta geomagnética procedente del Sol, que habría alterado el campo magnético terrestre haciendo posible el espectáculo a una latitud peninsular tan baja.

Un mirlo blanco

Las auroras boreales son emisiones luminosas que se producen cuando las partículas cargadas del viento solar chocan con los gases de la atmósfera. Y, aunque los últimos años se han registrado episodios aislados -y de forma muy aislada en el Mediterráneo-, verlas desde España supone un acontecimiento extraordinario.

El registro de Almería se suma a los avistamientos del 11 de mayo de 2024, cuando miles de usuarios compartieron imágenes de auroras visibles desde Galicia, Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana.

Este fenómeno se suma al que se vivirá el próximo 16 de agosto de 2026, fechas que muchos aficionados a la astronomía han marcado en el calendario para poder observar el eclipse solar total que se podrá observar, después de más de 100 años, en España.

La huelga en la FP sigue: los sindicatos rechazan la última oferta de Rovira

Orihuela licita las obras de un local que compró hace cinco años para el centro cívico de Desamparados

Los médicos jóvenes de Alicante se queman

Los regantes reclaman al Gobierno y la UE una moratoria que aplace el cierre de pozos hasta 2033

VegaFibra dota de conexión de 1 Gbps simétrico a La Finca Resort en Algorfa para la concentración de la selección argentina de fútbol

Un Paseo por la Ciencia para todos los públicos en Torrevieja de la mano de Ars Creatio

Carrera contra el Cáncer de Páncreas en Alicante: cuándo es y cómo participar

