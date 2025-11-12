Dolón descarta proteger el canal del Acequión del siglo XV como BIC sin realizar el proyecto de carril bici antes y rechazará la moción del PSOE

El equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrevieja ha descartado respaldar la moción de la oposición del PSOE que se debatirá en el próximo pleno ordinario del 24 de noviembre en la que se pide la protección del canal del Acequión del siglo XV, la construcción civil más antigua de la ciudad, como Bien de Interés Cultural. El rechazo a la propuesta socialista, que saldrá adelante con la mayoría absoluta popular, asegura que antes de pedir esa protección hay que adecuar el entorno del canal: intervenir en la zona que se pide proteger antes de protegerla.

El PP justifica esta postura porque quiere llevar a cabo una actuación de recuperación de los márgenes del canal para el uso público con un carril bici y peatonal, que ya se está tramitando con fondos europeos, e incluso actuar en sus escolleras.

Estudio de arqueología

La enmienda a la moción, firmada por la vicealcaldesa Rosario Martínez Chazarra, aclara que es el Ayuntamiento el que ha promovido un estudio de arqueología que ha permitido elaborar una descripción detallada de los elementos que componen el canal, así como evaluar su estado de conservación. Entre los hallazgos más significativos figura un puente cuya construcción podría remontarse al siglo XV, lo que subraya el carácter histórico del conjunto.

El PP defiende que el estudio se ha solicitado para preservar los valores patrimoniales del canal. Sin embargo, los arqueólogos firmantes del estudio señalan que se realiza porque, en ese momento estaba prevista una actuación de reurbanización en el proyecto de construcción de los rascacielos de Metrovacesa y Baraka y era una condición del estudio de impacto ambiental, en concreto del proyecto de Metrovacesa, para poder actuar en su entorno. Las torres están paralizadas tras una sentencia del Tribunal Supremo que indica que afectan a la ley de Costas.

La enmienda popular añade que existe un proyecto de integración del canal en un corredor urbano continuo de ciclistas y peatones, desde Villa Amalia a las Eras de la Sal. Este proyecto forma parte de los fondos europeos obtenidos en la convocatoria del programa EDI (Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado). El Ayuntamiento asegura que contempla la adecuación de la escollera, la mejora de las obras de paso y la recuperación del espacio público a ambos lados del cauce.

El propio texto de la enmienda reconoce que no se trata de una obra de protección del canal y lo justifica en que ese trazado forme parte del dominio público marítimo-terrestre de Costas lo que implica que cualquier actuación deberá contar con las preceptivas autorizaciones de la Demarcación de Costas del Estado, un trámite obligatorio antes de ejecutar obras.

Tramo inicial del canal del Acequión en la bahía de Torrevieja / TONY SEVILLA

Sin embargo, ese proyecto no tiene que ver con la propia conservación del canal. Está diseñado, según ha confirmado INFORMACIÓN, de forma que en ningún momento afecte a la servidumbre de tres metros de la infraestructura precisamente para evitar retrasos con autorizaciones. El BIC se podría obtener sin necesidad de realizar obras.

Chazarra asegura que una vez superada esta fase y "con el proyecto técnico definido", el Consistorio prevé abordar nuevas acciones de carácter patrimonial, entre ellas la posible declaración del canal como Bien de Interés Cultural (BIC).

El Ayuntamiento, sin embargo, ha obtenido la autorización de Costas para otras actuaciones como la construcción del nuevo paseo peatonal de Los Locos, la remodelación de la senda peatonal o la reconstrucción de la torre del embarcadero de La Mata. Costas, de hecho, suele autorizar obras que permiten rehabilitar patrimonio histórico sin obstáculos.