Alumnos de Alicante toman la iniciativa para combatir el cambio climático desde las aulas

Cada 10 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, Naciones Unidas reafirma el papel del conocimiento científico como pilar para abordar desafíos globales como la escasez de recursos, el deterioro ambiental y las desigualdades sociales. En este marco, la UNESCO invita a visibilizar experiencias que ilustren cómo la ciencia puede contribuir al bienestar colectivo y al cuidado del planeta.

Algunos centros educativos han integrado esta perspectiva en sus actividades curriculares y extraescolares. En este contexto internacional, El Limonar International School Villamartín, un centro privado ubicado en San Miguel de Salinas, junto a Orihuela Costa, un grupo de estudiantes de distintas edades ha comenzado a trabajar en proyectos de sostenibilidad centrados en su entorno inmediato.

Desperdicio alimentario

Entre las primeras acciones figura la reducción del desperdicio alimentario en el comedor: se están probando porciones más ajustadas, recetas que aprovechan excedentes y auditorías periódicas de residuos, con los resultados visibles en el mismo espacio para fomentar la reflexión colectiva. También se ha desarrollado un huerto de plantas aromáticas y medicinales, seleccionadas por su valor nutricional o sus propiedades relajantes.

Ahorra energético

En paralelo, se ha impulsado una campaña de ahorro energético, con señalética diseñada por el alumnado para recordar el uso responsable de luces, climatización y equipos digitales. El grupo prevé además monitorizar el consumo eléctrico del centro con el objetivo de evaluar la eficacia de las medidas y detectar oportunidades de mejora.

Otras iniciativas incluyen actividades de economía circular, como el intercambio de prendas y objetos en buen estado, donaciones asociadas a jornadas sin uniforme, retos semanales para disminuir el uso de plástico de un solo uso y jornadas de limpieza en espacios comunes y zonas cercanas al recinto.

Actividades desarrolladas por los alumnos / INFORMACIÓN

Problemas reales

Docentes implicados en el proyecto destacan que, para los estudiantes, la ciencia deja de ser una disciplina abstracta cuando se aplica a problemas reales: al observar, medir, comparar y proponer soluciones, descubren su capacidad para intervenir en su entorno y tomar decisiones éticas, especialmente en lo relativo a la justicia climática.

El Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible (2024–2033), declarado por la ONU, subraya la importancia de involucrar a las nuevas generaciones en la construcción de conocimiento útil y transformador. Iniciativas como la descrita —y otras que se desarrollan en diversos puntos de la provincia de Alicante— reflejan cómo la educación científica puede orientarse hacia la corresponsabilidad, la colaboración y la acción local, en línea con los principios de sostenibilidad y equidad que sustentan la paz global.