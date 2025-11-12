Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SAN MIGUEL DE SALINAS

Alumnos de Alicante toman la iniciativa para combatir el cambio climático desde las aulas

El Limonar International School Villamartín impulsa acciones científicas y ambientales para reducir el impacto del centro y generar conciencia social

Una de las actividades desarrolladas por el alumnado del centro

INFORMACIÓN

Cada 10 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, Naciones Unidas reafirma el papel del conocimiento científico como pilar para abordar desafíos globales como la escasez de recursos, el deterioro ambiental y las desigualdades sociales. En este marco, la UNESCO invita a visibilizar experiencias que ilustren cómo la ciencia puede contribuir al bienestar colectivo y al cuidado del planeta.

Algunos centros educativos han integrado esta perspectiva en sus actividades curriculares y extraescolares. En este contexto internacional, El Limonar International School Villamartín, un centro privado ubicado en San Miguel de Salinas, junto a Orihuela Costa, un grupo de estudiantes de distintas edades ha comenzado a trabajar en proyectos de sostenibilidad centrados en su entorno inmediato.

Desperdicio alimentario

Entre las primeras acciones figura la reducción del desperdicio alimentario en el comedor: se están probando porciones más ajustadas, recetas que aprovechan excedentes y auditorías periódicas de residuos, con los resultados visibles en el mismo espacio para fomentar la reflexión colectiva. También se ha desarrollado un huerto de plantas aromáticas y medicinales, seleccionadas por su valor nutricional o sus propiedades relajantes.

Ahorra energético

En paralelo, se ha impulsado una campaña de ahorro energético, con señalética diseñada por el alumnado para recordar el uso responsable de luces, climatización y equipos digitales. El grupo prevé además monitorizar el consumo eléctrico del centro con el objetivo de evaluar la eficacia de las medidas y detectar oportunidades de mejora.

Otras iniciativas incluyen actividades de economía circular, como el intercambio de prendas y objetos en buen estado, donaciones asociadas a jornadas sin uniforme, retos semanales para disminuir el uso de plástico de un solo uso y jornadas de limpieza en espacios comunes y zonas cercanas al recinto.

Actividades desarrolladas por los alumnos

Problemas reales

Docentes implicados en el proyecto destacan que, para los estudiantes, la ciencia deja de ser una disciplina abstracta cuando se aplica a problemas reales: al observar, medir, comparar y proponer soluciones, descubren su capacidad para intervenir en su entorno y tomar decisiones éticas, especialmente en lo relativo a la justicia climática.

El Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible (2024–2033), declarado por la ONU, subraya la importancia de involucrar a las nuevas generaciones en la construcción de conocimiento útil y transformador. Iniciativas como la descrita —y otras que se desarrollan en diversos puntos de la provincia de Alicante— reflejan cómo la educación científica puede orientarse hacia la corresponsabilidad, la colaboración y la acción local, en línea con los principios de sostenibilidad y equidad que sustentan la paz global.

Alumnos de Alicante toman la iniciativa para combatir el cambio climático desde las aulas

