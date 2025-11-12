Orihuela licita las obras de un local que compró hace cinco años para el centro cívico de Desamparados
El inmueble, de 300 metros cuadrados, costó 224.000 euros, a los que se suman 100.000 para su adecuación como espacio multiusos
El Ayuntamiento de Orihuela ha licitado por 100.000 euros las obras de adecuación del centro cívico de Desamparados, una demanda desde hacía años de los vecinos de esta pedanía oriolana.
Se trata de un local en la planta baja de un edificio de viviendas, de 21 años de antigüedad, que conforma una manzana completa. Situado en la calle Las Escuelas con La Huerta, está formado por dos piezas: una principal de 245 metros cuadrados, que estuvo destinada a oficinas de una empresa constructora, y otra de 60 metros cuadrados sin uso anterior, sumando un total de 305 metros cuadrados de superficie construida.
Con esta intervención, que tiene un plazo de ejecución de tres meses, se consigue "rehabilitar y acondicionar para convertirlo en un punto de encuentro y dinamización social al servicio del pueblo", ha manifestado la edil de Participación Ciudadana, Anabel García (Vox).
En abril, el pleno aprobó una modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito para las obras que convertirán en un espacio polivalente el inmueble que el Ayuntamiento compró en 2020, hasta entonces alquilado, por 224.000 euros a la Caja Rural Central con el objetivo de dotar a la pedanía de un espacio digno y funcional para el desarrollo de actividades sociales, culturales y comunitarias. En aquel momento se habilitó una partida inicial de 80.000 euros para su adecuación y se llegó a redactar un proyecto que quedó paralizado en abril de 2022.
El criterio general de la intervención es aprovechar al máximo las condiciones existentes del local, dotándolo del confort necesario y adecuándose a la normativa vigente en materia de accesibilidad, seguridad y eficiencia energética. Así, el proyecto contempla la mejora de los accesos, la renovación de instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad, climatización y telecomunicaciones, la redistribución de espacios interiores y la actualización de pavimentos, revestimientos, techos, carpinterías y acabados.
Tras las obras, dispondrá de recepción, vestíbulo y puestos de administración, sala de usos múltiples -de grandes dimensiones y divisible en dos piezas para acoger diferentes reuniones y desarrollo de actos de diferente índole-, otras tres salas (auxiliar, de reuniones y talleres) y dos despachos para albergar servicios temporales de Asistente Social, Policía Local u otros a demanda de las necesidades municipales.
"Damos un paso muy importante para dotar a Desamparados de un espacio moderno, accesible y funcional que responda a las necesidades de los vecinos", ha concluido la concejala.
