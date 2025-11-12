Orihuela renovará el alumbrado de la Costa para ahorrar un 60% en consumo eléctrico 

El deficiente alumbrado público de Orihuela Costa ha sido objeto de críticas vecinales por la inseguridad y la sensación de entrar en la boca del lobo en muchas urbanizaciones que salpican el litoral oriolano.

El Ayuntamiento, a través de las concejalías de Infraestructuras y en colaboración con la de Costa, que dirigen Víctor Valverde (PP) y Manuel Mestre (Vox), ha sacado a licitación las obras de reparación y reposición de elementos del alumbrado público en la Costa, con un presupuesto de 416.212 euros.

Esta actuación tiene como finalidad modernizar y sustituir luminarias y columnas en mal estado en distintos puntos donde el sistema actual presenta deficiencias por antigüedad y alto consumo energético, además de conseguir una mayor seguridad para los peatones y el tráfico rodado.

El contrato, con un plazo de ejecución de tres meses, contempla la renovación de más de 200 luminarias, con tecnología LED de última generación y alta eficiencia energética, así como la instalación de nuevos báculos y columnas de acero galvanizado, la renovación de los cuadros eléctricos que abastecen a las distintas zonas de alumbrado, se sanearán canalizaciones y arquetas y se revisarán los sistemas de puesta a tierra para garantizar la seguridad de la infraestructura, que "se encuentra seriamente deteriorada en numerosos tramos", según describe el propio proyecto.

Las farolas serán de distintos tipos para adaptarse a las características de cada entorno, con potencias comprendidas entre 40 y 106 vatios y una óptica diseñada para reducir su emisión de luz hacia otros espacios ajenos al objeto de la iluminación (contaminación lumínica).

Ahorro

Con el cambio se pretende mejorar la instalación existente consiguiendo un considerable ahorro energético -un 60% menos de consumo- en el alumbrado público y en los costes de su mantenimiento, ajustándose además a un real decreto de 2008 que aprueba el reglamento de eficiencia energética que debe regir en las instalaciones de alumbrado, estableciéndose la necesidad de evitar el uso irracional de la energía y la contaminación lumínica, que suponen un impacto negativo sobre el medio ambiente y ante la escasez de los recursos naturales.

Según el proyecto, esta intervención permitirá no solo modernizar y unificar la red de alumbrado público, sino también reducir las averías recurrentes, optimizar el mantenimiento y mejorar la iluminación en calles, paseos y zonas residenciales, contribuyendo así a la creación de entornos más seguros y confortables para vecinos y visitantes.

Valverde ha destacado que "esta licitación responde a la voluntad del equipo de gobierno de renovar las infraestructuras básicas en la Costa, adaptándolas a los estándares de eficiencia que ya se aplican en el casco urbano. Con esta inversión seguimos mejorando la seguridad y el bienestar de los vecinos".

Por su parte, Mestre ha señalado que "esta actuación se suma a otras mejoras en servicios y mantenimiento que estamos impulsando en Orihuela Costa, con el objetivo de dotar a nuestras urbanizaciones y zonas residenciales de infraestructuras modernas y eficientes, acordes con las necesidades actuales".

Con todo, la asociación vecinal Unidos por la Costa estima que esta intervención va a actuar únicamente en un 20% de todo el alumbrado que hay en los 700 viales, "una gota en el océano".

Además, recuerda que el servicio de mantenimiento lleva funcionando con un contrato caducado desde hace diez años sin que haya previsión de que se licite uno nuevo.