Los regantes reclaman al Gobierno y la UE una moratoria que aplace el cierre de pozos hasta 2033

El Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats) llamó este martes a "reaccionar" contra los recortes de agua para riego previstos en 2027 por el aumento de los caudales ecológicos del Tajo y por la limitación del agua subterránea de los pozos en la cuenca del Segura, aunque "sin abandonar la vía del diálogo, la técnica y la vía jurídica".

Aplazamiento

En este sentido, y en la línea del mensaje de apoyo de los gobiernos murciano y valenciano a las reivindicaciones de los regantes del trasvase, respaldaron la iniciativa de trasladar al Gobierno y a la Unión Europea una moratoria hasta 2033 de la previsión de cierre de las extracciones de agua para riego de masas de agua subterráneas. Esa medida está prevista para 2027 y se deriva de la aplicación de la directiva marco de agua europea para la mejora de la calidad y cantidad de acuíferos que ahora se consideran sobreexplotados. Regantes y Gobierno regional de Murcia señalan que la directiva marco del agua permite esta moratoria cuando existen razones técnicas y económicas suficientes "y es evidente que aquí existen".

Lo dijo en Lorca (Murcia) el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, que representa a 62 comunidades y 80.000 regantes antes de una asamblea abierta a la que asistieron el martes por la noche unos 700 regantes, agricultores, empresarios y políticos, a los que ha expuesto que el doble recorte de agua de 2027 puede ser un "golpe mortal" para la agricultura del Levante si no se evita. El acto contó con la presencia de Roque Bru, presidente de Riegos de Levante Margen Izquierda y vicepresidente del Scrats, entre otros representantes de los regantes del sur de Alicante englobados en la misma organización.

Presión

Jiménez afirmó que ante esta situación "tiene que haber una reacción, una presión" y ha dicho que "tenemos que agitarnos e impedir que ese final que nos tiene preparado el Gobierno de la nación" llegue a materializarse en 2027.

Recordó que el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura vigente contempla el cierre del 50 por ciento de los recursos de aguas subterráneas en 2027, en coincidencia con la fecha en la que aumentarán los caudales ecológicos del Tajo, lo que supondrá para los regantes una pérdida del 35 por ciento de los recursos que tienen en la actualidad. La estimación es que se perderán 100 hectómetros del trasvase de los 220 de media que llegan anualmente ahora para riego y en torno a 200 de extracciones al año de las masas de agua subterráneas en toda la cuenca del Segura.

Jiménez pidió a los políticos "que superen los intereses partidistas y se pongan a este lado", a favor de las reivindicaciones de los regantes y del conjunto del sector primario, según recoge a agencia Efe. A la asamblea asistió el presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, que ha dicho que la posición del Ejecutivo regional en materia de agua "es la de los regantes" y ha afirmado que el Gobierno regional será "un actor más al servicio de los agricultores". Una posición de repaldo a los regantes que comparte la Generalitat Valenciana.

D. Pamies

Criterios

López Miras volvió a cuestionar, como cada vez que se debate la política hídrica, el "recorte sin criterio técnico ni científico" del trasvase Tajo-Segura y ha recordado que a esa "amenaza" para 2027 se une también "la del cierre de los pozos y los acuíferos".

El presidente murciano señaló que los regantes "no pueden subsistir" sin el 50 por ciento del trasvase y sin el 50 por ciento de sus aguas subterráneas "y no hay nada que pueda compensar esto", por lo que considera necesario establecer una "acción conjunta" para revertir esas decisiones.

Así anunció que el Gobierno de Murcia solicitará al de España la "inmediata moratoria del cierre de los pozos hasta como mínimo el año 2033" y ha abundado en que la directiva marco del agua permite esta moratoria cuando existen razones técnicas y económicas suficientes "y es evidente que aquí existen". Las zonas especialmente dependientes de los pozos son Lorca y el Altiplano murciano de Yecla y Jumilla. Para esta última zona el propio presidente murciano ha solicitado la ampliación del trasvase Júcar- Vinalopó.

Tony Sevilla

La situación en Alicante

La dependencia de los empresas agrícolas dotadas con el trasvase Tajo-Segura de Alicante de los aportes de pozos autorizados es mucho menor que en el caso del territorio murciano.

Sí es vital para los regantes de los valles del Vinalopó. Pero en ese caso la solución ha llegado de la mano del trasvase Júcar-Vinalopó antes de la fecha de cierre de 202. Por cada metro cúbico que llega de agua del Júcar se deja de extraer el equivalente de los pozos. En el Alto, Medio y Baix Vinalopó se consumen en torno a 70 hectómetros anuales de agua de riego. El trasvase está limitado a 34 al año hasta 2032, pero solo la sustitución de unas aportaciones por otras puede mejorar la calidad y cantidad de agua de las masas de agua, con lo que se podría alcanzar el objetivo de esa directiva marco a tiempo.