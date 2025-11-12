Estos son los 27 parques infantiles que Orihuela va a renovar con 600.000 euros

Orihuela cuenta con alrededor de 170 parques infantiles. La mayoría se hicieron entre 2007 y 2011 gracias a los planes estatales y autonómicos de inversión de aquella época, y desde entonces apenas se había actuado en ellos, lo que ha provocado que los elementos de juego, el caucho de seguridad y el mobiliario se hayan ido degradando progresivamente. Hasta el punto de que una de las demandas más repetidas por las familias oriolanas durante los últimos años.

Un abandono total y absoluto que ha convertido las zonas de juego para los más pequeños en un campo de minas por los peligros que supone el deterioro de las instalaciones y las malas condiciones, con toboganes y columpios oxidados o rotos, baldosas sueltas, hoyos, falta de iluminación... Lo más común es que el suelo de caucho esté levantado y tieso, sin capacidad de amortiguación, sino más bien propenso a las caídas -algunas de ellas incluso se han denunciado-.

Así, pidiendo auxilio a gritos, las familias crearon un grupo de WhatsApp y Facebook -"Unidos por la dejadez de los parques de Orihuela"-, para demandar un entorno seguro y adecuado.

Los agraciados

Ahora, el Ayuntamiento ha presentado este miércoles el proyecto de renovación, adecuación y reparación de 27 parques infantiles distribuidos entre el casco urbano, la Costa y las pedanías, con una inversión de 589.121 euros. En base a criterios técnicos que priorizan la seguridad, el uso diario y el estado del pavimento y los juegos, se han seleccionado dos zonas muy concurridas en el casco urbano como son los parques Poeta Miguel Hernández y el de la plaza Alfonso XIII, con 16.415 euros.

En el litoral, las mejoras se realizarán en nueve infraestructuras, por 123.598 euros: paseo marítimo de Playa Flamenca, avenida de Las Palmeras, Lope de Vega/Teniente Morejón (Campoamor) y los parques que hay en las calles Nicolás Bussi, Jade, Isla Formentera, Conejo (Las Mimosas), La Traviata y Guadalquivir (Villamartín).

El grueso del presupuesto, con 249.937 euros, se concentra en las pedanías, donde se actuará en dieciséis áreas infantiles: Arneva (junto al consultorio), El Badén (frente a la iglesia), Camino Viejo de Callosa (junto a la ermita), La Campaneta (junto a la CV-91), Correntías (junto al río), Desamparados (parque Nuestra Señora de los Desamparados y parque de Las Palmeras), La Matanza (parque de Las Siete Casas), Media Legua (junto al centro de salud), Molins (parque Canónigo Ortuño), El Mudamiento (Casas Baratas), La Murada (parque de los Trovadores y parque de La Cruz), Raiguero de Bonanza (zona deportiva), San Bartolomé (parque Santos de Piedra) y Virgen del Camino (parque Zona Peri).

A estas cantidades se suman los costes de seguridad y salud (8.186 euros), certificaciones UNE-EN para garantizar el cumplimiento normativo (7.929) y gestión de residuos (3.072).

Así, las inversiones se han planificado en función de la situación técnica y del uso de cada parque, con actuaciones que van desde los 8.000 hasta los 44.000 euros, según la dimensión y necesidades de cada espacio. Hay parques donde se sustituyen por completo el pavimento y los juegos, y otros donde se reparan o reponen elementos concretos, se renuevan vallados o se amplían áreas de seguridad. Cada intervención tiene su propio diagnóstico.

El edil Víctor Valverde y el alcalde Pepe Vegara, en la presentación del proyecto / Información

"Cuando llegamos al gobierno, los parques infantiles presentaban un estado de deterioro evidente, fruto de más de una década sin inversiones. A los tres meses de asumir la responsabilidad, fuimos testigos de una manifestación de padres y madres que, con toda la razón, pedían soluciones. Hoy, un año después, estamos cumpliendo con ese compromiso", ha señalado el concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde (PP), que ha insistido en que "este equipo de gobierno asumió desde el principio la necesidad de revertir esa situación con hechos, no con palabras".

En este sentido, el edil también ha recordado que, incluso antes de disponer del presupuesto de inversiones de 2024, el bipartito fue capaz de ejecutar 14 actuaciones en parques infantiles, entre ellas la renovación del que hay junto al centro social de La Matanza, el de San Bartolomé, el de la iglesia de El Mudamiento, o las grandes actuaciones acometidas en el de la Glorieta Gabriel Miró y el Parque de la Ocarasa, con una inversión conjunta cercana al medio millón de euros. "Esos parques, hoy disfrutados a diario por cientos de familias, son el mejor ejemplo de lo que queremos seguir haciendo, que es invertir para mejorar la seguridad, accesibilidad y confort de los espacios donde juegan nuestros hijos", ha añadido.

Los parques Severo Ochoa y la Glorieta se renuevan / Información

Próximas actuaciones

Además, ha avanzado que la Concejalía de Infraestructuras ya prepara nuevas actuaciones complementarias que se ejecutarán antes de que finalice 2025, principalmente en Orihuela Costa, donde se sustituirá el caucho de seguridad y se repararán los juegos en mal estado en zonas como Campoamor, Lago Sol, Villa Piedra, Villa Rosa y La Florida, además de renovar el pavimento del parque de El Mudamiento. "Cuando todas estas obras concluyan, estaremos hablando de cerca de 50 actuaciones en zonas infantiles en apenas dos años de gobierno. Esto demuestra el compromiso real del Ayuntamiento con las familias y con los más pequeños", ha subrayado Valverde.

En la misma línea, ha adelantado que el presupuesto municipal de 2026 volverá a incluir una partida específica para seguir renovando áreas infantiles, con el fin de que antes se que concluya el mandato en 2027 se haya rehabilitado un 50% de esos 170 parques infantiles que tiene el municipio. "Estas zonas no se deterioran de un año para otro. El abandono acumulado durante más de una década no se soluciona en pocos meses, pero este equipo de gobierno ha asumido el reto y no va a ceder hasta recuperar la red de parques que merecen los niños de Orihuela", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha destacado la importancia del proyecto dentro de la estrategia global del Ayuntamiento para mejorar las infraestructuras de todo el municipio. "La mejora de los parques infantiles es un ejemplo claro de cómo trabajamos: escuchando a los vecinos, planificando y ejecutando proyectos que perduren. No se trata de actuaciones puntuales, sino de construir una Orihuela mejor, más segura y más habitable", ha afirmado.

En cuanto a la manifestación de las familias para pedir mejoras urgentes, a los tres meses de haber asumido el gobierno municipal, ha reconocido que "aquella demanda fue el punto de partida de un cambio". Así, "lo que entonces era un problema visible por la falta de mantenimiento, hoy empieza a convertirse en una oportunidad para recuperar espacios de convivencia y aprendizaje para los más pequeños", ha subrayado, al mismo tiempo que ha hecho hincapié en que "estamos actuando en todos los rincones del municipio, desde las calles de las pedanías, que ya se están asfaltando, hasta los parques donde juegan nuestros hijos".

"Este proyecto es una muestra más de que Orihuela está avanzando, y lo hace con paso firme, pensando en sus vecinos y en las generaciones que vienen detrás", ha finalizado Vegara.