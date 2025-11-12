VegaFibra dota de conexión de 1 Gbps simétrico a La Finca Resort en Algorfa para la concentración de la selección argentina de fútbol
Esta iniciativa responde al requerimiento especial del resort para acoger la concentración de la selección argentina de fútbol, asegurándoles un rendimiento óptimo en comunicaciones durante su estancia
VegaFibra, líder en soluciones de conectividad de alta velocidad en la Vega Baja del Segura, ha implementado una conexión de fibra óptica de 1 Gbps simétrica en La Finca Resort, el exclusivo complejo residencial y de golf ubicado en Algorfa (Alicante). Esta iniciativa responde al requerimiento especial del resort para acoger la concentración de la selección argentina de fútbol, asegurándoles un rendimiento óptimo en comunicaciones durante su estancia.
La instalación, realizada en tiempo récord, garantiza una velocidad de descarga y subida idéntica de hasta 1.000 Mbps, lo que permite una experiencia digital fluida para los deportistas y el staff técnico.
"La Finca Resort es un referente en el turismo de lujo en la Costa Blanca, y estamos orgullosos de contribuir a eventos de esta magnitud", declara Ángel Pic, Gerente de VegaFibra. "Nuestra red de fibra óptica representa el futuro de la conectividad en la Vega Baja, y esta colaboración con la selección argentina demuestra nuestro compromiso con la excelencia y la innovación".
VegaFibra, marca perteneciente al operador nacional Avatel Telecom, opera en la Región de Murcia y provincia de Alicante, ofreciendo servicios avanzados de internet por fibra óptica a hogares y empresas. Con esta acción, la compañía reafirma su posición como socio estratégico en el sector deportivo y turístico.
- Investigan la muerte en su casa de Torrevieja de una menor de 17 años que estudiaba en el IES Mediterráneo
- Torrevieja será la sede del Low Festival 2026 tras su salida de Benidorm
- Una promotora proyecta un centro comercial en un terreno de 44.000 metros cuadrados en Benijófar
- Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
- Investigado un conductor de 76 años tras circular diecisiete kilómetros en sentido contrario por la autopista de Torrevieja
- Torrevieja licita la redacción del proyecto para construir el primer aparcamiento subterráneo de La Mata
- Encuentran a la mujer de 35 años desaparecida en Orihuela
- El Ayuntamiento de Torrevieja contrata por 3,2 millones la construcción del hub de innovación en el antiguo hospital de las monjas