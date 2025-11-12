Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VegaFibra dota de conexión de 1 Gbps simétrico a La Finca Resort en Algorfa para la concentración de la selección argentina de fútbol

Esta iniciativa responde al requerimiento especial del resort para acoger la concentración de la selección argentina de fútbol, asegurándoles un rendimiento óptimo en comunicaciones durante su estancia

La instalación, realizada en tiempo récord, garantiza una velocidad de descarga y subida idéntica de hasta 1.000 Mbp



R. E.

VegaFibra, líder en soluciones de conectividad de alta velocidad en la Vega Baja del Segura, ha implementado una conexión de fibra óptica de 1 Gbps simétrica en La Finca Resort, el exclusivo complejo residencial y de golf ubicado en Algorfa (Alicante). Esta iniciativa responde al requerimiento especial del resort para acoger la concentración de la selección argentina de fútbol, asegurándoles un rendimiento óptimo en comunicaciones durante su estancia.

La instalación, realizada en tiempo récord, garantiza una velocidad de descarga y subida idéntica de hasta 1.000 Mbps, lo que permite una experiencia digital fluida para los deportistas y el staff técnico.

"La Finca Resort es un referente en el turismo de lujo en la Costa Blanca, y estamos orgullosos de contribuir a eventos de esta magnitud", declara Ángel Pic, Gerente de VegaFibra. "Nuestra red de fibra óptica representa el futuro de la conectividad en la Vega Baja, y esta colaboración con la selección argentina demuestra nuestro compromiso con la excelencia y la innovación".

VegaFibra, marca perteneciente al operador nacional Avatel Telecom, opera en la Región de Murcia y provincia de Alicante, ofreciendo servicios avanzados de internet por fibra óptica a hogares y empresas. Con esta acción, la compañía reafirma su posición como socio estratégico en el sector deportivo y turístico.

