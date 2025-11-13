Arkano estará en Orihuela en unas jornadas sobre el acoso escolar

Orihuela celebrará unas jornadas contra la violencia el próximo miércoles en el Teatro Circo, una actividad que está dirigida al alumnado de 6º de Primaria y 1º y 2º de la ESO.

Comenzará a las 11 horas con la ponencia de María Ortuño, mediadora escolar, y continuará con una entrevista y freestyle show del rapero Arkano, que pondrá en valor la importancia del respeto y la convivencia a través de la música.

"Desde la Concejalía de Bienestar Social queremos invitar a la comunidad educativa a reflexionar sobre un tema que cada día nos preocupa más: la violencia en adolescentes por razones de género, racismo, homofobia y otras formas de odio", ha explicado Agustina Rodríguez, concejala de Bienestar Social.

Cartel de las jornadas contra la violencia / Información

La edil ha recordado que los últimos estudios en España muestran un aumento de las conductas violentas entre menores, tanto en espacios presenciales como en redes sociales: "Erradicar la violencia entre iguales requiere de un compromiso compartido, firme y colectivo".

El objetivo de esta jornada es promover la convivencia y prevenir la violencia entre adolescentes, fomentando la reflexión, el conocimiento, la creatividad y el arte como herramientas de cambio.

"La adolescencia es una etapa de crecimiento y construcción de la identidad. Acompañemos a nuestros chicos y chicas para que aprendan a convivir desde el respeto, la igualdad y la solidaridad. Nuestras palabras y nuestras acciones pueden ser puentes o muros, elijamos construir con respeto y tolerancia", ha finalizado Rodríguez.