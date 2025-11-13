Detenidos en Almoradí cinco implicados en numerosos robos con violencia en comercios y vehículos

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de Almoradí, ha detenido a cinco personas de entre 19 y 31 años, presuntamente implicadas en una serie de robos con fuerza y violencia cometidos en vehículos y comercios del municipio.

Los cinco detenidos, a los que se les imputan los delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza, pertenencia a grupo criminal y receptación -recibir material que se sabe robado y aprovecharlo-, y que contaban con antecedentes por hechos similares, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Orihuela, que decretó su libertad con medidas cautelares.

La oficina de prensa de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante explica que el pasado 28 de octubre, tras detectarse un aumento de denuncias por robos en distintos puntos del municipio, los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Almoradí iniciaron una investigación para esclarecer los hechos.

In fraganti

Debido a las características de los delitos, los investigadores diseñaron un dispositivo específico de vigilancia destinado a identificar y localizar a los autores, contando con el apoyo de la Policía Local de Almoradí, cuya cooperación resultó esencial para el éxito de la operación.

Durante una de las patrullas de control, varios agentes de paisano sorprendieron a dos de los sospechosos in fraganti cuando accedían al interior de un vehículo estacionado, y procedieron en ese mismo momento a su detención.

Los arrestos se producen tras meses de preocupación creciente por la reiteración de los delitos y una reunión de la junta local de seguridad con la alcaldesa y la Subdelegación del Gobierno

Detenciones

Las primeras detenciones derivaron en nueva información que condujo a la intervención de boletos premiados del sorteo “Rasca y Gana” de la ONCE, dinero en efectivo y diversos efectos robados, algunos de los cuales ya han sido entregados a sus propietarios. "Estos avances posibilitaron la localización y arresto de los otros tres integrantes del grupo en los días posteriores", señalaron las mismas fuentes este jueves.

Asaltante a uno de los comercios / INFORMACIÓN

El grupo actuaba de manera organizada y reiterada, con un reparto de funciones definido entre sus miembros. Además, los investigadores lograron relacionar a los detenidos con robos cometidos en varios comercios almoradidenses, en los que se produjeron episodios de violencia e intimidación hacia los propietarios.

Con esta actuación, la Guardia Civil asegura que reafirma su compromiso en la lucha contra los delitos contra el patrimonio, "destacando la eficacia de la coordinación entre cuerpos policiales y la importancia de la colaboración ciudadana en la detección de hechos delictivos".

Preocupación

Estas detenciones se producen en un contexto de preocupación vecinal por el aumento de este tipo de delitos de robo sin fuerza, que está derivando el impulso de protestas para reclamar más seguridad. Algo de lo que es consciente el equipo de gobierno del Partido Popular, porque este mismo miércoles, la alcaldesa María Gómez, difundía un vídeo en redes sociales en el que reconocía la situación y aseguraba que se está trabajando para atajar la ola de delitos.

La también diputada autonómica, en su mensaje señala que los robos y peleas en la calle se han incrementado en los últimos meses pero que la Guardia Civil de Almoradí y la Policía Local, con respaldo de la Policía Nacional, tiene "identificados a un grupo de personas muy reducido" protagonistas de estos hechos y entre los que se encontrarían los ahora detenidos.

Gómez señaló que se ha llevado a cabo recientemente una junta local de seguridad para coordinar con la Subdelegación del Gobierno el dispositivo que permita atajar este tipo de delitos. Algunas de las detenciones se ha producido en una vivienda situada en la huerta ocupada y que ha sido tapiada. Gómez lamentó la intencionalidad "política y catastrofista" que "algunos" han estado haciendo de estos episodios, en referencia a Vox, sin citar a esa formación y que, como es habitual en esta formación de ultraderecha, está señalando a los migrantes, de forma genérica, como responsables.

La alcaldesa señaló que se trabaja para mantener la seguridad en las calles y -añadió- la "convivencia" que siempre ha caracterizado a este municipios de 22.000 residentes.