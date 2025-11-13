Aplazan el juicio al alcalde oriolano Vegara y tres empresarios acusados de supuesto fraude fiscal al 21 de noviembre

El juzgado de lo Penal Número 1 de Orihuela ha comunicado que la sesión prevista para este viernes para iniciar el juicio por el que el alcalde de Orihuela, José Vegara, y tres empresarios se sientan en el banquillo acusados de un supuesto fraude fiscal se ha suspendido por un problema médico de última hora de la magistrada, según han indicado a INFORMACIÓN fuentes de la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El resto de las sesiones previstas se mantienen. Así, el juicio arrancará el próximo viernes, día 21. En principio, se mantienen dos sesiones, 21 y 28. En función del desarrollo de la vista, el juzgado valorará la posibilidad de señalar un tercer día. En ese caso, la fecha se acordaría con las partes.

Un momento del inicio de la vista oral en enero que finalmente fue aplazada / ÁXEL ÁLVAREZ

Diez meses

La vista oral fue aplazada hace diez meses por la misma sala ante la imposibilidad de acudir del abogado del regidor por enfermedad. La magistrada juez dispuso este señalamiento junto a dos sesiones más durante el mes de noviembre. Los hechos ya investigados que van a juicio tuvieron lugar en 2005, antes de que Vegara estuviera vinculado a la política local.

La Fiscalía pide a Vegara, como empresario, consejero delegado y apoderado de ITV Vega Baja, junto a otros tres encausados -dos de ellos de la misma mercantil ITV-, una pena de siete años de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y dos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA y en el impuesto de sociedades.

Según el escrito de acusación, Hacienda dejó de ingresar 917.935 euros en el ejercicio 2005 como consecuencia de las "maniobras y deducciones fraudulentas empleadas por la Estación Inspección Técnica de Vehículos", de la que Vegara sigue siendo uno de sus responsables.

Sin declaraciones

El alcalde ha declinado realizar declaraciones a INFORMACIÓN sobre esta cita judicial. Fuentes del equipo de Gobierno de coalición del PP y Vox señalan que el juicio al alcalde de Orihuela es un asunto ajeno al Ayuntamiento oriolano porque los hechos que se van a juzgar ocurrieron hace dos décadas, en el marco de la actividad empresarial de Vegara y mucho antes de que entrara en política y fuera elegido primer edil.

La apertura de juicio oral trascendió justo días antes de que presentara su candidatura a la alcaldía de Orihuela. Hasta ese momento ni el propio Vegara ni el Partido Popular habían informado de la investigación judicial que afectaba al cabeza de lista.

Sin conformidad

El alcalde descartó antes y en el mismo momento del aplazamiento, cualquier acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Según fuentes consultadas por INFORMACIÓN se habrían producido algunos intentos por parte de los acusados en el mismo sentido durante estos últimos meses, pero la Fiscalía no puede aceptar ningún tipo de acuerdo sin que admitan el delito, algo que Vegara asegura que descarta por completo.

El Partido Popular aseguró días antes de la comparecencia de Vegara en el juzgado el pasado enero, que le había abierto un expediente disciplinario una vez que se conoció el señalamiento de juicio. Una decisión de trámite que figura en los estatutos del partido.