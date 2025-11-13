Orihuela recupera tras dos décadas de abandonado el parque de educación vial en la Costa

Orihuela ha recuperado por fin, tras dos décadas de abandonado, el parque de educación vial en el litoral. El circuito, que nunca llegó a inaugurarse, se construyó entre viviendas unifamiliares y edificios de poca altura y sobre una zona verde, lo que hizo que nunca se llegara a recepcionar.

El bipartito de PP y Vox ya se propuso en noviembre de 2023 recuperarlo, pero no fue hasta el pasado mes de marzo cuando sacó la licitación para su adecuación y puesta en marcha con un presupuesto de 77.546 euros.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana, que dirige Mónica Pastor, justificó esta inversión porque responde a una demanda histórica de los vecinos y centros educativos del litoral, que llevaban años reclamando un espacio adecuado para la enseñanza de la seguridad vial.

La zona se encontraba en un estado de deterioro notable, con pavimentos desgastados y mobiliario urbano en mal estado, lo que impedía su correcto uso para actividades educativas y de concienciación.

Entre las principales actuaciones, se ha acometido la renovación del firme del circuito, la instalación de nueva señalización vial y mobiliario urbano, así como la mejora del alumbrado con farolas de tres focos para una mayor visibilidad.

Además, se ha puesto un vallado perimetral metálico con accesos controlados mediante puertas correderas de seguridad, permitiendo el uso regulado del parque y evitando posibles actos vandálicos. Para mayor comodidad de los usuarios, se han habilitado zonas de descanso con pérgolas, bancos, papeleras y fuentes de agua potable, así como alumbrado y caminos peatonales que mejorarán la accesibilidad del recinto. También se ha construido una pequeña rotonda dentro del circuito para mejorar la enseñanza de maniobras viales y se han añadido pasos de peatones debidamente señalizados.

Parque vial / Información

Destaca la instalación de una nueva área de prácticas con circuitos específicos para bicicletas y patinetes eléctricos, adaptando el espacio a las nuevas formas de movilidad urbana.

Asimismo, se ha reforzado la vegetación con la plantación de árboles y zonas ajardinadas, aunque será necesario ampliar las zonas de sombra, además de añadir una zona de estacionamiento para bicicletas y patinetes con el fin de fomentar la movilidad sostenible.

Hasta el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y el edil de Costa, Manuel Mestre, se han animado a probar el circuito en patinete. Ambos han acudido a la inauguración junto a la concejala Pastor; el jefe de la Policía Local, Rubén Selma, varios agentes y vecinos.

Mestre y Vegara en patinete / Información

Aprendizaje

El parque cuenta con una zona de aprendizaje teórico con paneles informativos y recursos interactivos donde los visitantes podrán conocer las normas básicas de circulación antes de practicar en el circuito. Asimismo, se han instalado semáforos de baja altura y señalización específica para mejorar la comprensión del entorno urbano en un espacio controlado.

Uno de los semáforos que se ha instalado / Información

El parque no solo es un espacio de ocio y aprendizaje para el público en general, sino que también está destinado a la formación de los alumnos de los centros educativos de la zona, quienes podrán realizar actividades prácticas para conocer de primera mano las normas de circulación y fomentar hábitos de movilidad segura desde edades tempranas. Se prevé la colaboración con la Policía Local y entidades de seguridad vial para la realización de talleres y jornadas educativas periódicas.

Pastor ha subrayado la importancia de esta infraestructura, ya que "este parque será un espacio imprescindible para la formación en seguridad vial de nuestros niños y jóvenes, ayudando a que aprendan de forma práctica y en un entorno seguro. Queremos que Orihuela Costa cuente con un referente educativo que contribuya a la concienciación y la movilidad responsable".

"Este parque se convertirá en un referente en la zona, proporcionando un espacio educativo esencial para colegios, familias y entidades interesadas en promover la movilidad segura", ha concluido Pastor.