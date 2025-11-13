Orihuela reparará el cimbrado del Barranco de Arneva tras su hundimiento en la dana de 2019
La actuación, de casi 48.000 euros, se licita ahora con carácter urgente para un tramo de 30 metros que está vallado por peligro de derrumbe
Se talarán los ficus y se replantará arbolado de otras especies
La Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento de Orihuela ha sacado a licitación las obras de reparación del cimbrado de la calle Barranco, en la pedanía de Arneva, después de que la dana de 2019 provocara el hundimiento de un tramo de aproximadamente 30 metros, obligando a vallarlo por motivos de seguridad.
El proyecto técnico cifra la actuación en un presupuesto de 47.991 euros y un plazo de ejecución de un mes desde la firma del acta de replanteo.
Seis años después pese a la poca envergadura de la actuación, en cuanto a dotación económica y duración de los trabajos, y a pesar de que es un punto de tránsito habitual y un área de convivencia vecinal muy utilizada durante fines de semana y periodos festivos. Por ello, ha comunicado el Consistorio, "esta licitación se ha impulsado con carácter urgente para restablecer la seguridad y devolver el uso normal del espacio público cuanto antes".
El concejal de Infraestructuras y Mantenimiento, Víctor Valverde (PP), ha destacado la urgencia de actuar, ya que "el hundimiento ha generado una situación de riesgo real para los vecinos y no podíamos esperar más". Con esta licitación, ha añadido el edil, "damos el paso necesario para actuar con rapidez y garantizar la seguridad en un espacio muy transitado y utilizado por los vecinos de Arneva".
Los informes técnicos determinan que la losa de cubrición presenta un estado muy peligroso por derribo inminente, ya que varias de sus viguetas están partidas y sin capacidad estructural, sostenidas únicamente por la capa de compresión. "La estructura está al borde del colapso y no admite reparación parcial", ha indicado Valverde. Por ello, "vamos a sustituirla por un sistema completamente nuevo que ofrezca estabilidad y durabilidad pensando en el presente, pero también en las próximas décadas".
La cubierta actual, ejecutada hace décadas sobre la acequia, combina viguetas de hormigón armado, bovedillas y pavimento, además de arbolado y una barandilla metálica. Ante la imposibilidad de reparación, la solución técnica pasa por su demolición y una completa ejecución nueva.
Los trabajos previstos incluyen el levantado y posterior recolocación de la barandilla metálica; la tala de los ficus existentes, cuyas raíces podrían dañar la nueva estructura; la demolición de la losa estructural y del pavimento; la nueva cubrición mediante placas alveolares de hormigón pretensado y capa de compresión; la colocación de nuevo pavimento, manteniendo el diseño actual y los alcorques para futuras plantaciones, y reposición del vallado y elementos de seguridad.
En este sentido, Valverde ha resaltado que "desde la Concejalía de Infraestructuras estamos trabajando para atender todas las necesidades de las pedanías, y esta actuación es un ejemplo más de ese compromiso. Arneva merece espacios seguros y en buen estado, y vamos a seguir respondiendo con hechos".
Una vez adjudicada la obra y completada la fase estructural, está previsto que se replante el arbolado con especies adecuadas que no comprometan la nueva losa.
