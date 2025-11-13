Pilar de la Horadada rescata un plan urbanístico junto a Sierra Escalona al cabo de dos décadas

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha sacado a concurso público la adjudicación de las obras de urbanización del plan "Lo Romero del Pinar" con capacidad de albergar hasta 480 viviendas frente a Pinar de Campoverde al otro lado de la carretera CV-925 a Rebate-Torremendo y junto al Paisaje Protegido y futuro Parque Natural de Sierra Escalona.

La propuesta de urbanización se registró hace ahora casi dos décadas, en 2006, en pleno aluvión de presentación de planes de actuación integrada (PAI) en toda la Comunidad Valenciana. Un polémico instrumento urbanístico, ya derogado, que en pleno boom inmobiliario permitía reclasificaciones de suelo rústico al margen de los planes generales, y que se planteó, en este caso, justo cuando la Generalitat anunciaba la protección del entorno de Sierra Escalona en el que se va a desarrollar ahora.

Compensaciones

Fue aprobado definitivamente en mayo de 2011 por la comisión territorial de Urbanismo de la Generalitat en Alicante cuando la crisis del ladrillo ya había hecho mella en los urbanizadores iniciales y la legislación también había cambiado hacia un modelo donde la ocupación del suelo para su uso exclusivamente lucrativo no fuera tan evidente: se redujo el aprovechamiento de suelo urbano en un 50 % y se obligó al promotor a entregar casi la mitad del suelo del ámbito para ubicar una zona protegida en al noroeste del sector si quería seguir adelante con la actuación. Además, el proyecto de mejora de "Lo Romero del Pinar" impone otra compensación que es la aportación directa al Ayuntamiento de 477.000 euros.

Proyecto de reparcelación de Pinar de Lo Romero. / INFORMACIÓN

Así, al ámbito inicial de todo el plan es de 403.438 metros cuadrados. Sin embargo, la administración reclamó que si se quería urbanizar esta zona se aportaran 217.000 metros al noroeste del sector, el que linda con la zona protegida, para ese parque público. Con lo que el ámbito de suelo urbanizable computable se reduce a 185.538 metros cuadrados.

El proyecto ha cambiado de manos en tres ocasiones desde entonces. El primer agente urbanizador fue la UTE formada por la empresa oriolana Procumasa y Edificios Financiados, después pasó a manos de Urbanizaciones y Desarrollos Oriolanos, y ahora esa condición de urbanizador la ejerce Gestizor.

La realización de las obras de urbanización llega tras la aprobación del plan de reparcelación en enero pasado. La práctica habitual es que sea el propio urbanizador el que decida qué empresas son las que van a ejecutar el proyecto de urbanización o que las asuma el propio promotor, la ley urbanística valencianaseñala que el proceso de licitación debe ser público y sacarse a concurso.

Rotonda de acceso a Pinar de Camporde, un residencial situado frente al sector que se quiere urbanizar / INFORMACIÓN

Concurso

Es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. Aunque se trate de una actuación que está en manos de un tercero la legislación incorpora esta opción considerando la ordenación del territorio y el urbanismo como materia de interés público.

Las obras para dotar de viales y de servicios básicos como alumbrado, saneamiento o abastecimiento de agua al plan tienen un coste de casi nueve millones de euros. El Ayuntamiento recibirá dos parcelas dotacionales de 9.000 y 5.800 metros cuadrados junto a la rotonda de acceso al plan, que será la misma que permite acceder la avenida Mimosa de Pinar de Campoverde, además de los 217.000 metros cuadrados de parque público y otra zona verde de 7.000 metros cuadrados y 68.000 correspondientes a viales y aparcamientos.