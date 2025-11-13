PILAR DE LA HORADADA
Pilar de la Horadada rescata un plan urbanístico junto a Sierra Escalona al cabo de dos décadas
El Ayuntamiento saca a concurso por 9 millones de euros la adjudicación de las obras de urbanización del residencial Pinar de Lo Romero con capacidad para casi 500 viviendas
El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha sacado a concurso público la adjudicación de las obras de urbanización del plan "Lo Romero del Pinar" con capacidad de albergar hasta 480 viviendas frente a Pinar de Campoverde al otro lado de la carretera CV-925 a Rebate-Torremendo y junto al Paisaje Protegido y futuro Parque Natural de Sierra Escalona.
La propuesta de urbanización se registró hace ahora casi dos décadas, en 2006, en pleno aluvión de presentación de planes de actuación integrada (PAI) en toda la Comunidad Valenciana. Un polémico instrumento urbanístico, ya derogado, que en pleno boom inmobiliario permitía reclasificaciones de suelo rústico al margen de los planes generales, y que se planteó, en este caso, justo cuando la Generalitat anunciaba la protección del entorno de Sierra Escalona en el que se va a desarrollar ahora.
Compensaciones
Fue aprobado definitivamente en mayo de 2011 por la comisión territorial de Urbanismo de la Generalitat en Alicante cuando la crisis del ladrillo ya había hecho mella en los urbanizadores iniciales y la legislación también había cambiado hacia un modelo donde la ocupación del suelo para su uso exclusivamente lucrativo no fuera tan evidente: se redujo el aprovechamiento de suelo urbano en un 50 % y se obligó al promotor a entregar casi la mitad del suelo del ámbito para ubicar una zona protegida en al noroeste del sector si quería seguir adelante con la actuación. Además, el proyecto de mejora de "Lo Romero del Pinar" impone otra compensación que es la aportación directa al Ayuntamiento de 477.000 euros.
Así, al ámbito inicial de todo el plan es de 403.438 metros cuadrados. Sin embargo, la administración reclamó que si se quería urbanizar esta zona se aportaran 217.000 metros al noroeste del sector, el que linda con la zona protegida, para ese parque público. Con lo que el ámbito de suelo urbanizable computable se reduce a 185.538 metros cuadrados.
El proyecto ha cambiado de manos en tres ocasiones desde entonces. El primer agente urbanizador fue la UTE formada por la empresa oriolana Procumasa y Edificios Financiados, después pasó a manos de Urbanizaciones y Desarrollos Oriolanos, y ahora esa condición de urbanizador la ejerce Gestizor.
La realización de las obras de urbanización llega tras la aprobación del plan de reparcelación en enero pasado. La práctica habitual es que sea el propio urbanizador el que decida qué empresas son las que van a ejecutar el proyecto de urbanización o que las asuma el propio promotor, la ley urbanística valencianaseñala que el proceso de licitación debe ser público y sacarse a concurso.
Concurso
Es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. Aunque se trate de una actuación que está en manos de un tercero la legislación incorpora esta opción considerando la ordenación del territorio y el urbanismo como materia de interés público.
Las obras para dotar de viales y de servicios básicos como alumbrado, saneamiento o abastecimiento de agua al plan tienen un coste de casi nueve millones de euros. El Ayuntamiento recibirá dos parcelas dotacionales de 9.000 y 5.800 metros cuadrados junto a la rotonda de acceso al plan, que será la misma que permite acceder la avenida Mimosa de Pinar de Campoverde, además de los 217.000 metros cuadrados de parque público y otra zona verde de 7.000 metros cuadrados y 68.000 correspondientes a viales y aparcamientos.
El Ayuntamiento retira la condición de urbanizador al promotor del Lo Romero Golf
Tras seis años de negociaciones sin resultados el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha decidido la caducidad de la condición de urbanizador del promotor del plan del Campo de Golf Lo Romero sobre 1,2 millones de metros cuadrados, incluidos 540.000 metros cuadrados del campo de golf. Se trata de otra reclasificación de suelo aprobada durante la década de los años 2000 como Plan de Actuación Integrada.
El equipo de Gobierno del Partido Popular ha dado este paso después de reclamar a la empresa que cumpliera con las mejoras y medidas de compensación a la reclasificación de suelo rústico que se comprometió a la hora de desarrollar el proyecto como es la construcción de un hotel y un spa. Algo a lo que no ha accedido.
Al rescate de la condición de agente urbanizador le sigue la incautación del aval dispuesto por la promotora: 1,8 millones de euros, que en cualquier caso tampoco será suficiente para desarrollar esas mejoras.
Pese a la demanda de suelo urbano que se produce en Pilar de la Horadada, como en el resto del litoral y prelitoral de la Vega Baja, y más en zonas donde se construye vivienda turística y que están promoviendo nuevos planes urbanísticos, la mayor parte del sector sigue siendo un continuo de solares vacíos atravesados por viales. El campo de golf fue la primera actuación que se llevó a cabo. Fue adquirido y está gestionado por una empresa ajena a la urbanizadora, mientras que las áreas residenciales apenas se han desarrollado y ahora cuando han comenzado completarse algunas de la manzanas.
