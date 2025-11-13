La promotora del Tardeada estima en 2,1 millones el impacto económico en Orihuela de la primera edición del festival indie

La primera edición de Tardeada, el festival indie, celebrado el pasado mes de septiembre en el recinto de Los Huertos de Orihuela, patrocinado por el Ayuntamiento con 266.000 euros (IVA incluido), acogió a un total 12.599 asistentes, de los que 7.182 accedieron con entrada -la primera jornada era gratuita-, y generó ingresos superiores a 200.000 euros solo con taquillas.

Valor de comunicación

La empresa promotora, La Música Mola, asegura que su repercusión económica se estima en 2,1 millones de euros: 1,5 millones de euros en la repercusión directa en consumo en la ciudad durante el fin de semana en función de un gasto medio cifrado en 80 euros por persona, a lo que se suma a "un valor de comunicación" por impactos publicitarios en la difusión de la propia imagen del festival y de la ciudad de Orihuela cifrado en otros 670.015 euros.

Es lo que señala la memoria justificativa del evento para validar el contrato de patrocinio en exclusividad para esta mercantil, formada por empresarios de la comarca, que también organizan en Torrevieja el Brilla Torrevieja. Para la promotora la iniciativa en Orihuela "ha sido un éxito rotundo".

Un tipo de contrato que tiene en la justificación del gasto uno de sus trámites más complejos, puesto que debe validarse, en su mayor parte, al margen de las entradas, en estimaciones sobre valor económico de las acciones llevadas a cabo - número de impactos publicitarios- y el cálculo del gasto medio realizado por los asistentes en la ciudad, y no en ingresos directos reales cuantificables.

Impacto significativo

Desde el punto de vista publicitario, Tardeada 2025 generó un "impacto significativo" con ese valor estimado de 670.015 euros frente al patrocinio del Ayuntamiento de Orihuela de 220.000 euros más IVA a través del despliegue multicanal que incluyó campañas efectivas como Google Ads y Meta Ads, junto con la presentación oficial apoyada por la agencia La Música Mola y "una sólida" producción audiovisual.

La empresa calcula el retorno económico comparando el valor publicitario estimado con la aportación municipal. Así, la memoria técnica aportada reporta un valor publicitario total de 462.600 euros para los impactos generados por la campaña. Frente a la aportación pública del 266.200 euros (con IVA). "Lo obtenido es casi doble de la inversión directa", señala el documento que cierra el expediente de esta primera edición y al que ha tenido acceso INFORMACIÓN.

El mismo apunta que con 5.417 asistentes no simultáneos y acceso gratuito en la jornada del viernes y 7.182 asistentes con entrada el sábado, el evento consolidó a Orihuela "como referente indie, validando su impacto en turismo" y "orgullo local", y posicionándose como un activo estratégico para futuras ediciones".

Estadillo DÍA ASISTENTES INGRESOS

ENTRADAS GASTO

MEDIO REPERCUSIÓN

CIUDAD DÍA INGRESOS

ENTRADAS GASTO

MEDIO REPERCUSIÓN

CIUDAD VIERNES 5.417

(no simultáneos) 0€ 10€ 54.170€ SÁBADO 7.182 215.460€ 150€ 1.077.300€ TOTALES 12.599 215.460€ 80€ 1.131.470€

Impactos publicitarios

Desde el punto de vista publicitario, finalmente, se produjeron entre 8,3 y 11,9 millones de impactos directos multicanal, vinculando a Orihuela con el festival tanto en medios digitales como tradicionales.

El retorno publicitario estimado refleja la "eficacia de la inversión municipal", que permitió, siempre según la misma memoria, una difusión masiva de la marca “Orihuela, Historia del Mediterráneo” con "un coste optimizado". Su incidencia sobre la inversión presenta una equivalencia a aproximadamente 1,73 veces la aportación base. Por cada euro destinado a comunicación institucional se generan unos 12,69 euros de valor publicitario, "demostrando" - a juicio de los promotores- la elevada rentabilidad de la colaboración público-privada.

En conjunto, insiste La Música Mola, el patrocinio se justifica técnica y económicamente como medio efectivo de difusión de la imagen institucional por la alta visibilidad alcanzada.

Un momento del festival Tardeada / INFORMACIÓN

Indie

La primera edición de este evento musical apostó por un cartel Indie y una fecha poco habitual, a mitad de septiembre, además de un espacio de conciertos en el corazón de la Vega Baja y no en el litoral, para contrastar con la programación de la vecina Torrevieja muy escorada -hasta ahora- a la música urbana y pop. Tardeada programó a Despistados, Shinova, Varry Brava y La Habitación Roja, "mejorando la experiencia con espacios rediseñados para dinamizar al público y crear un ambiente más atractivo".

El aterrizaje por sorpresa del Low, con clara vocación indie, en Torrevieja para el próximo mes de agosto es posible que abra la oferta de la Tardeada a un abanico de géneros mayor en un cartel que ya se está cerrando en estos momentos.

Al margen de las consideraciones técnicas, la sensación en Orihuela tras la celebración de la primera edición es que el resultado fue mejor de lo esperado para una iniciativa con una trayectoria tan corta, aunque muy apoyada en el público local que asistía por primera vez a un evento de esta entidad en la ciudad, con la aportación extra de muchos asistentes de la vecina Región de Murcia que pudieron acercarse utilizando el servicio ferroviario del Cercanías.

"Unió generaciones"

Ya en el terreno de la literatura del marketing, la empresa señala en el mismo informe técnico que "el corazón de Orihuela latió más fuerte: el festival llenó las calles de emoción, con miles de voces cantando bajo las estrellas, un fin de semana que unió generaciones y dejó un eco de alegría y orgullo local imposible de olvidar. La pasión de los asistentes, que alargaron su estancia para vivir cada momento, transformó esta edición en un hito inolvidable para la ciudad".